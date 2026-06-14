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मेरठ में संगीत सोम के तीखे बोल, कहा-बाबर-औरंगजेब का ऐसा म्यूजियम बने, जहां जनता रोज जाकर जूते मारे

संगीत सोम ने ​इतिहास और हालिया विवादों पर कहा कि देश में बाबर और औरंगजेब जैसी क्रूर मानसिकता वाले लोगों की निशानियां पूरी तरह खत्म होनी चाहिए. मांग रखी कि बाबर और औरंगजेब जैसे आक्रांताओं का एक ऐसा म्यूजियम बनाया जाना चाहिए, जहां भारत की आम जनता को हर दिन जाकर जूते मारे. इन लोगों ने हमारे मंदिरों को तोड़ा और सनातन संस्कृति को नुकसान पहुंचाया.

मेरठ:​ अपने बयानों से अक्सर विवादों में रहने वाले भाजपा के फायरब्रांड नेता और पूर्व विधायक संगीत सोम ने एक बार फिर विपक्षी दलों पर हमला बोला है. कहा है कि 2027 के चुनाव में सपा दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी. इसके साथ ही कहा है कि बाबर-औरंगजेब सहित ऐसे तमाम शासकों के म्यूजियम बनने चाहिए, जहां लोग जाकर जूते मारें.

​शामली में आयुष मलिक मामले पर चिंता और आक्रोश व्यक्त करते हुए भाजपा नेता ने इसे एक बड़ी साजिश का हिस्सा बताया. कहा कि उत्तर प्रदेश में इस तरह का 'जिहाद' लगातार पैर पसार रहा है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सोम ने दावा किया शामली मामले को लेकर उन्होंने बहुत ऊपर तक बात की है.

​समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए संगीत सोम ने उनके 'PDA' (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) के नारे पर तंज कसा और उन्हें "मुगल शासन का आखिरी बादशाह" करार दिया. अखिलेश यादव पर कहा कि वे अपनी पत्नी का राजनैतिक सम्मान तक नहीं बचा पाए. साथ ही यह भी कहा कि बेटी पर टिप्पणी पूरी तरह गलत थी. परिवार की बेटियों पर ऐसी अभद्र बातें स्वीकार्य नहीं हैं.

​उत्तर प्रदेश में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर संगीत सोम ने बड़ा दावा किया. कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता अब जातिवाद और तुष्टिकरण की राजनीति को समझ चुकी है. कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी दहाई के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाएगी और सपा का पूरी तरह सूपड़ा साफ हो जाएगा. ​संगीत सोम के इन तीखे तेवरों और बयानों के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर उबाल आ गया है.

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