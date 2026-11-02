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भाजपा नेता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी के लिए गाई जॉनी जॉनी की नई पोयम, बोले- देश में घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा

भाजपा सांसद संबित पात्रा ने वाराणसी में की प्रेस कॉन्फ्रेंस. ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा सोमवार को वाराणसी पहुंचे. उन्होंने गांधी परिवार के अंदर ही प्रियंका वाड्रा का वोट चोरी हो जाने की बात करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कांग्रेसियों को उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहीं गांधी परिवार के इलेक्ट्रोल रोल से प्रियंका जी का नाम तो नहीं कट गया है.

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रियंका वाड्रा का वोट चोरी हुआ या नहीं, उनके भाई को यह डर भी ना सता रहा हो. उन्होंने कहा, किसी भी हाल में देश में घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा, जो नेहा बोरा बोल रही हैं बांग्लादेश से हमने सीख ली है, सत्ता परिवर्तन करेंगे, सड़क पर अराजकता फैलाएंगे तो यह सुन लीजिए होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह चीज गलत है.

संबित पात्रा ने कहा कि कल रामलीला मैदान में हमने देखा किस तरह से यह पूरा का पूरा शो ही फ्लॉप हो गया और दावा हो रहा था कि 10 लाख लोग जुड़ेंगे. 20,000 की भीड़ तो जुटा नहीं पाए, 10 लाख की बात आप कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गलत तस्वीर वायरल करके झूठा प्रचार किया जा रहा है कि बहुत भीड़ आ गई. स्वाभाविक रूप से एसएआर की गिनती भी इनकी ऐसी ही है जो संख्या देते हैं वह गलत होता है, जो 13 करोड़ बता रहे हैं वह भी गलत बता रहे हैं.