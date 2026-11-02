भाजपा नेता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी के लिए गाई जॉनी जॉनी की नई पोयम, बोले- देश में घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा
संबित पात्रा ने कहा, नेहा बोरा बोल रही हैं सत्ता परिवर्तन करेंगे, सड़क पर अराजकता फैलाएंगे, तो यह होने नहीं दिया जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:17 PM IST
वाराणसी : भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा सोमवार को वाराणसी पहुंचे. उन्होंने गांधी परिवार के अंदर ही प्रियंका वाड्रा का वोट चोरी हो जाने की बात करते हुए गांधी परिवार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कांग्रेसियों को उस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कहीं गांधी परिवार के इलेक्ट्रोल रोल से प्रियंका जी का नाम तो नहीं कट गया है.
भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि प्रियंका वाड्रा का वोट चोरी हुआ या नहीं, उनके भाई को यह डर भी ना सता रहा हो. उन्होंने कहा, किसी भी हाल में देश में घुसपैठियों को नहीं रहने दिया जाएगा, जो नेहा बोरा बोल रही हैं बांग्लादेश से हमने सीख ली है, सत्ता परिवर्तन करेंगे, सड़क पर अराजकता फैलाएंगे तो यह सुन लीजिए होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि यह चीज गलत है.
संबित पात्रा ने कहा कि कल रामलीला मैदान में हमने देखा किस तरह से यह पूरा का पूरा शो ही फ्लॉप हो गया और दावा हो रहा था कि 10 लाख लोग जुड़ेंगे. 20,000 की भीड़ तो जुटा नहीं पाए, 10 लाख की बात आप कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गलत तस्वीर वायरल करके झूठा प्रचार किया जा रहा है कि बहुत भीड़ आ गई. स्वाभाविक रूप से एसएआर की गिनती भी इनकी ऐसी ही है जो संख्या देते हैं वह गलत होता है, जो 13 करोड़ बता रहे हैं वह भी गलत बता रहे हैं.
संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में ममता बनर्जी का क्या हाल है दिखाई दे रहा है. कल ममता बनर्जी का मैंने भाषण सुना. ममता दीदी ने गाना गाकर सुनाया जॉनी जॉनी यस पापा, जॉनी जॉनी यस पापा, एसआईआर नो पापा, इस्तीफा यस पापा, मैं भी लिख कर लाया हूं ममता जी के लिए, दीदी आप भी सुनिए... बांग्लादेशी बांग्लादेशी यस मम्मा, यस मम्मा, बांग्लादेशी बांग्लादेशी वोट फॉर टीएमसी यस मम्मा, यस मम्मा, बांग्लादेशी बांग्लादेशी वे विल मेक फूल ऑफ़ इंडिया हा हा हा हा, हा हा...लेकिन अब यह हा हा नहीं चलेगा.
संबित पात्रा ने इंडिया गठबंधन की रैली का जिक्र करते हुए कहा की प्रियंका गांधी इस रैली में नाराज नजर आ रही थीं और परसों भी नाराज थी, क्योंकि वह मॉक पार्लियामेंट में बोल नहीं पाईं. नेहा बोरा बोल रही थी जिसका उनका दर्द हुआ है. प्रियंका को बोलने का मौका ही इस पार्लियामेंट में नहीं दिया गया, बाकी पूरी दुनिया ने बोला, लेकिन प्रियंका वाड्रा चुप रहीं इसलिए वह नाराज हैं.
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