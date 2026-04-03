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रुद्रपुर में बीजेपी नेता सचिन मुंजाल गिरफ्तार, पुलिस की सख्त कार्रवाई से मचा सियासी हलचल

रुद्रपुर: उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है. जहां कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना एक स्थानीय बीजेपी नेता को भारी पड़ गया. वार्ड नंबर 31 के पूर्व पार्षद एवं पार्षद पति सचिन मुंजाल को पुलिस ने गैर जमानती वारंट (NBW) के तहत गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में की गई, जिससे क्षेत्रीय राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है.

गैर जमानती वारंट के आधार हुई गिरफ्तारी: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में कानून का शिकंजा एक बार फिर सख्ती से कसता नजर आया, जब स्थानीय बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद पति सचिन मुंजाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी न्यायालय की ओर से जारी गैर जमानती वारंट (NBW) के आधार पर की गई, जो उनके लगातार अदालत में पेश न होने के कारण जारी हुआ था.

क्या है पूरा मामला? दरअसल, मामले की पृष्ठभूमि साल 2021 से जुड़ी है, जब रमेश कुमार धींगड़ा ने सचिन मुंजाल के खिलाफ चेक बाउंस का मामला दर्ज कराया था. यह मामला धारा 138 एनआई एक्ट के तहत चल रहा था. लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद 27 फरवरी 2025 को चतुर्थ सीनियर सिविल जज रुद्रपुर की अदालत ने अपना फैसला सुनाया.

अदालत ने सचिन मुंजाल को दोषी करार देते हुए 6 महीने के कारावास की सजा और 70 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया. हालांकि, इस फैसले के खिलाफ सचिन मुंजाल ने सत्र न्यायाधीश, उधम सिंह नगर की अदालत में अपील दायर की थी. यह अपील फौजदारी अपील के रूप में दर्ज की गई, लेकिन अपील दायर करने के बाद भी वे लगातार अदालत में पेश नहीं हुए.