ETV Bharat / state

सिरसा में BJP नेता को पाकिस्तानी नंबर से मिली थी धमकी, 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने पर बढ़ी चिंता

BJP नेता को पाकिस्तानी नंबर से मिली थी धमकी ( ETV Bharat )

सिरसा: सिरसा जिले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रोहताश जांगड़ा को पाकिस्तानी नंबर से धमकी मिलने के मामले में कॉलर की ओर से दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम आज खत्म हो गया. अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद जांगड़ा और उनके परिवार की चिंता बढ़ गई है. पूरा परिवार उनसे मिलने घर पहुंचा है. बीजेपी नेता अभी घर पर ही हैं. उनको फोन से सभी से संपर्क जारी रखने के लिए कहा गया है. साथ ही बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है. इधर, पुलिस अब तक मामले में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. हालांकि मंगलवार से पुलिस लगातार उनके घर के चक्कर लगा रही है और सुरक्षा को लेकर हालचाल पूछ रही है. फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है. सिरसा में BJP नेता को पाकिस्तानी नंबर से मिली थी धमकी (ETV Bharat) धमकी की जानकारी खुद जांगड़ा ने दी: दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहताश जांगड़ा को पाकिस्तान के एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी. जांगड़ा ने बताया कि कॉल करने वाले ने उन्हें राजनीति छोड़ने की चेतावनी दी और कहा कि अगर उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी तो उन्हें अपने अंजाम के लिए तैयार रहना होगा.