सिरसा में BJP नेता को पाकिस्तानी नंबर से मिली थी धमकी, 24 घंटे का अल्टीमेटम खत्म होने पर बढ़ी चिंता

सिरसा में बीजेपी नेता रोहताश जांगड़ा को पाकिस्तानी नंबर से धमकी मिली थी.

BJP Leader Rohitash Jangra Threatened by Pakistani Number
BJP नेता को पाकिस्तानी नंबर से मिली थी धमकी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 21, 2026 at 3:08 PM IST

सिरसा: सिरसा जिले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रोहताश जांगड़ा को पाकिस्तानी नंबर से धमकी मिलने के मामले में कॉलर की ओर से दिया गया 24 घंटे का अल्टीमेटम आज खत्म हो गया. अल्टीमेटम समाप्त होने के बाद जांगड़ा और उनके परिवार की चिंता बढ़ गई है. पूरा परिवार उनसे मिलने घर पहुंचा है. बीजेपी नेता अभी घर पर ही हैं. उनको फोन से सभी से संपर्क जारी रखने के लिए कहा गया है. साथ ही बाहर न निकलने की हिदायत दी गई है. इधर, पुलिस अब तक मामले में किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है. हालांकि मंगलवार से पुलिस लगातार उनके घर के चक्कर लगा रही है और सुरक्षा को लेकर हालचाल पूछ रही है. फिलहाल पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा है.

सिरसा में BJP नेता को पाकिस्तानी नंबर से मिली थी धमकी (ETV Bharat)

धमकी की जानकारी खुद जांगड़ा ने दी: दरअसल, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रोहताश जांगड़ा को पाकिस्तान के एक नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी. जांगड़ा ने बताया कि कॉल करने वाले ने उन्हें राजनीति छोड़ने की चेतावनी दी और कहा कि अगर उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी तो उन्हें अपने अंजाम के लिए तैयार रहना होगा.

कौन हैं रोहताश जांगड़ा: रोहताश जांगड़ा 1980 से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं. उन्होंने पार्टी में कई महत्वपूर्ण पदों पर जिम्मेदारी निभाई है और पार्टी की रणनीति में अहम भूमिका निभाई है. जांगड़ा ने अब तक तीन बार भाजपा के टिकट पर विभिन्न चुनाव लड़े हैं. साल 2024 के विधानसभा चुनाव में वे सिरसा से भाजपा के प्रत्याशी रहे थे.

पुलिस को शिकायत दर्ज कराई:जांगड़ा ने बताया कि, "मैंने मामले की जानकारी पुलिस को दी है और मुझे उम्मीद है कि पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी. पुलिस धमकी देने वाले नंबर की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इसके पीछे कौन और किस मकसद से शामिल है."

पुलिस अलर्ट:सिरसा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और अलर्ट मोड पर आ गई है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले की पूरी जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही उन्होंने जांगड़ा को आश्वासन दिया कि कोई भी लापरवाही नहीं होने दी जाएगी. मामले में सिविल पुलिस लाइन थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने कहा कि, "धमकी के मामले की तफतीश जारी है. जांच के दौरान तकनीकी और कानूनी सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा, और जो भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी."

संपादक की पसंद

