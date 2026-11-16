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भूषण बाड़ा प्रकरण पर रणधीर सिंह का राज्य सरकार पर हमला, महिलाओं की सुरक्षा पर उठाए सवाल

देवघर: सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा पर नाबालिग आदिवासी बच्ची द्वारा लगाए गए कथित यौन शोषण के आरोप का मामला अब लगातार राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले को लेकर झारखंड की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है, जहां सत्ता पक्ष की ओर से विधायक के समर्थन में आवाज उठाई जा रही है, वहीं विपक्षी बीजेपी राज्य सरकार की कार्यशैली और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रही है.

इसी कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हेमंत सरकार और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस पार्टी के विधायक पर एक आदिवासी नाबालिग बच्ची के साथ यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं. उन्होंने सवाल उठाया कि जब जनप्रतिनिधियों पर ही इस तरह के गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं, तो महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर सरकार की जवाबदेही क्या है?

रणधीर सिंह का हेमंत सरकार पर हमला (ETV BHARAT)

आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग

पूर्व मंत्री ने बताया कि इस पूरे मामले में पीड़िता को न्याय मिलना सबसे महत्वपूर्ण है. आरोपों की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वाले शख्स के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में विफल साबित हो रही है.

पूर्व मंत्री ने पत्रकार की गिरफ्तारी पर जताई आपत्ति

रणधीर सिंह ने इस मामले से जुड़े घटनाक्रम के दौरान रांची के एक स्थानीय पत्रकार के कार्यालय में पुलिस की छापेमारी और पत्रकार की गिरफ्तारी पर भी कड़ी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है. पत्रकारों का काम जनता के सामने सच्चाई और महत्वपूर्ण मुद्दों को लाना है, लेकिन यदि किसी मामले में पत्रकारों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है, तो यह प्रेस की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक विषय है.

उन्होंने झारखंड सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक ओर सरकार महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, लेकिन जब किसी पीड़िता को न्याय दिलाने या मामले को सार्वजनिक करने की कोशिश की जाती है, तो कार्रवाई करने के बजाय संबंधित लोगों पर ही अपनी ताकत दिखाई जाती है. उन्होंने पत्रकार के खिलाफ हुई कार्रवाई को निंदनीय बताते हुए पूरे मामले में पारदर्शिता बरतने की मांग की है.

बीजेपी नहीं बैठेगी चुप: रणधीर सिंह