'ढाई साल में ₹40,000 करोड़ का कर्ज, सुक्खू सरकार को मिलना चाहिए गोल्ड मेडल'

राजेंद्र राणा ने कहा, 'कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद खुद को ‘व्यवस्था परिवर्तन’ का पैरोकार बताया, लेकिन तीन साल में प्रदेश को पतन की ओर धकेल दिया. यह देश की पहली सरकार है, जिसने चुनाव से पहले 10 गारंटियां दीं, लेकिन सत्ता में आते ही प्रदेश का खजाना खाली होने का बहाना बनाने लगी'.

पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सरकार के कर्ज पर भी गंभीर सवाल उठाए. राजेंद्र राणा ने कहा, 'हिमाचल बनने के बाद 14 सरकारों ने मिलकर 68,000 करोड़ का कर्ज लिया था, लेकिन वर्तमान सरकार ने सिर्फ ढाई साल में 40,000 करोड़ रुपये का कर्ज ले लिया. सरकार को इसके लिए गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए. इस सरकार में सबसे ज्यादा परेशान सरकारी कर्मचारी हैं, जो अपने हक और सुविधाओं को लेकर लगातार आंदोलित हैं'.

हमीरपुर: कांग्रेस सरकार पर तीखा प्रहार करते हुए पूर्व विधायक और भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कहा कि 4 दिसंबर को विधानसभा के बाहर जोरावर स्टेडियम में भाजपा सरकार के तीन साल के कार्यकाल के विरोध में बड़ी रैली और प्रदर्शन करेगी. कांग्रेस सरकार तीन वर्षों में पूरी तरह व्यवस्थापन और प्रशासनिक व्यवस्था को पटरी से उतार चुकी है.

'दोस्तों को फायदा पहुंचाने में सरकार खर्च कर रही टैक्स पेयर के पैसे'

राणा ने आरोप लगाया कि सरकार प्रदेश के टैक्स पेयर के पैसे को अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने में खर्च कर रही है. आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है. क्योंकि सम्मान सिर्फ उन्हीं को मिलता है, जो ‘मुख्यमंत्री के मित्र’ हैं. पूर्व में चाहे प्रेम कुमार धूमल रहे हों, वीरभद्र सिंह रहे हों या जयराम ठाकुर किसी भी सरकार में दो OSD, एक मीडिया एडवाइजर और एक राजनीतिक सलाहकार जैसी सीमित नियुक्तियां होती थीं. लेकिन वर्तमान सरकार ने दर्जनों मीडिया एडवाइजर और कई गैर-जरूरी पद सृजित किए हैं.

'डूबने की कगार पर कांग्रेस का जहाज'

पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने दावा किया कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी आज उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. उनमें से कई भाजपा का रुख करने वाले हैं. जो सरकार में बैठे हैं, वे भी समझ चुके हैं कि सरकार का जहाज डूब चुका है. भाजपा में शामिल होने के लिए भीड़ उमड़ रही है, लेकिन पार्टी हाईकमान ही तय करेगा कि किसे शामिल करना है? डूबते जहाज से चूहे भी कूद जाते हैं और कांग्रेस का जहाज अब डूबने की कगार पर है.

'अपने ही विधायकों की जासूसी करवाती है सरकार'

राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि यह पहली सरकार है, जो अपने ही विधायकों की जासूसी करवाती है. सरकार उन नेताओं और व्यक्तियों पर मुकदमे दर्ज करा रही है, जो मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं. पत्रकार भी इस सरकार के निशाने पर हैं. कई पर FIR दर्ज की गई है. राणा ने कहा कि मुख्यमंत्री को तो FIR करने की एक किताब ही छपवा लेनी चाहिए. क्योंकि झूठे मुकदमे दर्ज करवाना इस सरकार का प्रमुख काम बन गया है.

'बच्चों के ‘राधे-राधे’ बोलने तक पर सवाल उठाए जा रहे'

उन्होंने धार्मिक आस्था से जुड़े मुद्दों पर भी सरकार को घेरा. राणा ने कहा कि बच्चों के ‘राधे-राधे’ बोलने तक पर सवाल उठाए जा रहे हैं. उन्होंने मुख्यमंत्री का कथन याद दिलाया, जिसमें सीएम ने कहा था कि 'हम 97% सनातन विरोधी विचारधारा को हराकर आए हैं'. यह बयान प्रदेश की धार्मिक भावनाओं पर चोट है.

4 दिसंबर को सरकार के खिलाफ भाजपा का हल्लाबोल

राजेंद्र राणा ने बताया कि भाजपा 4 दिसंबर को धर्मशाला के जोरावर स्टेडियम में एक बड़ी रैली आयोजित करने जा रही है. यह रैली कांग्रेस सरकार के तीन साल पूरे होने पर उसके व्यवस्थापन और कार्यप्रणाली के विरोध में की जाएगी. वर्तमान सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरी है और भाजपा इस रैली के माध्यम से सरकार की कमियों को जनता के बीच लाएगी. उन्होंने कार्यकर्ताओं से रैली को सफल बनाने की अपील भी की.

