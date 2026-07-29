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'सीएम सुक्खू के पास है "अलादीन का चिराग", जिसकी मदद से उनकी संपत्ति में हुई इतनी वृद्धि'

सुक्खू सरकार जनता के टैक्स के पैसे का कर रही दुरुपयोग. विकास कार्यों की बजाय फिजूलखर्ची पर अधिक ध्यान दिया जा रहा: राजेंद्र राणा

पूर्व विधायक राजेंद्र राणा
पूर्व विधायक राजेंद्र राणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 3:12 PM IST

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Updated : July 29, 2026 at 3:25 PM IST

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ऊना: उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषित संपत्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है. प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मुख्यमंत्री की संपत्ति में बढ़ोतरी को लेकर कई सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए.

उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है. राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है और विकास कार्यों की बजाय फिजूलखर्ची पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने दिल्ली में प्रस्तावित हिमाचल निकेतन के निर्माण पर भी सवाल खड़े करते हुए इसे प्रदेश के आर्थिक हितों के विपरीत बताया और सरकार से पूरे मामले में जवाब देने की मांग की.

पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का सीएम सुक्खू पर हमला (ETV Bharat)

सीएम के पास है "अलादीन का चिराग": राणा

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दौरान अपना सब कुछ दान कर देने की बातें करने वाले मुख्यमंत्री आज उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं. ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के पास कोई "अलादीन का चिराग" है, जिसकी मदद से उनकी संपत्ति में इतनी वृद्धि हुई है. यदि ऐसा कोई चिराग है तो मुख्यमंत्री को उसकी सहायता से प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करनी चाहिए".

"सीएम के करीबी बने करोड़ों के मालिक"

भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के कुछ करीबी लोग, जिनके पास कभी साधारण खर्च चलाने तक के संसाधन नहीं थे, आज करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक बन चुके हैं. मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता के सामने इस संबंध में सभी तथ्य स्पष्ट करने चाहिए ताकि किसी प्रकार का भ्रम न रहे.

दिल्ली में नया हिमाचल निकेतन की क्या आवश्यक्ता?

राजेंद्र राणा ने दिल्ली में बनाए जा रहे प्रस्तावित हिमाचल निकेतन को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में पहले से हिमाचल भवन और हिमाचल सदन जैसी व्यवस्थाएं मौजूद हैं, तब लगभग 200 करोड़ रुपये खर्च कर नया हिमाचल निकेतन बनाने की आवश्यकता क्या है? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता से टैक्स के रूप में वसूले गए धन का उपयोग जनकल्याण के बजाय अपने ऐशो-आराम और अनावश्यक परियोजनाओं पर कर रही है.

"फिजूलखर्ची छोड़ जनता के लिए सरकार करे कार्य"

उन्होंने कहा कि प्रदेश आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और ऐसे समय में सरकार को फिजूलखर्ची छोड़कर जनता से जुड़े विकास कार्यों, रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिए. भाजपा ने मुख्यमंत्री से इन सभी मुद्दों पर प्रदेश की जनता के सामने स्पष्ट जवाब देने की मांग की.

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Last Updated : July 29, 2026 at 3:25 PM IST

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