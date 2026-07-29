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'सीएम सुक्खू के पास है "अलादीन का चिराग", जिसकी मदद से उनकी संपत्ति में हुई इतनी वृद्धि'

ऊना: उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की घोषित संपत्ति को लेकर हिमाचल प्रदेश की सियासत तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर लगातार कांग्रेस सरकार को घेर रही है. प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने मुख्यमंत्री की संपत्ति में बढ़ोतरी को लेकर कई सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को इसकी पूरी जानकारी मिलनी चाहिए.

उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम सामने आने के बाद हिमाचल प्रदेश भाजपा लगातार कांग्रेस सरकार पर हमलावर है. राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर रही है और विकास कार्यों की बजाय फिजूलखर्ची पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है. उन्होंने दिल्ली में प्रस्तावित हिमाचल निकेतन के निर्माण पर भी सवाल खड़े करते हुए इसे प्रदेश के आर्थिक हितों के विपरीत बताया और सरकार से पूरे मामले में जवाब देने की मांग की.

पूर्व विधायक राजेंद्र राणा का सीएम सुक्खू पर हमला (ETV Bharat)

सीएम के पास है "अलादीन का चिराग": राणा

भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा, "हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के दौरान अपना सब कुछ दान कर देने की बातें करने वाले मुख्यमंत्री आज उत्तर भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में सामने आए हैं. ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री के पास कोई "अलादीन का चिराग" है, जिसकी मदद से उनकी संपत्ति में इतनी वृद्धि हुई है. यदि ऐसा कोई चिराग है तो मुख्यमंत्री को उसकी सहायता से प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद लोगों की भी मदद करनी चाहिए".

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