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'इटली में 150 करोड़ की फैक्ट्री, न्यू चंडीगढ़ में करोड़ों की संपत्तियां और मेडिकल कॉलेज पीजी, इन भ्रष्टाचार की फैक्ट्रियों के CMD कौन? सरकार दे जवाब'

पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि, "इटली में लगभग 150 करोड़ रुपये की लागत से किसकी बाइनरी स्थापित की जा रही है, उसमें कौन-कौन साझेदार हैं और इस परियोजना के लिए करोड़ों रुपये कहां से आए हैं, इसकी जानकारी सरकार सार्वजनिक करे. जब भारत में निवेश की अपार संभावनाएं मौजूद हैं तो आखिर यूरोप में इतना बड़ा निवेश क्यों किया जा रहा है. यदि सरकार इन सवालों का जवाब देने में असफल रहती है तो भाजपा स्वयं पूरे मामले का खुलासा करेगी."

हमीरपुर: हिमाचल विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है लेकिन सूबे में आरोप-प्रत्यारोप का दौर अभी से चरम पर है. भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश की सुक्खू सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश में 'भ्रष्टाचार की फैक्ट्रियां' चल रही हैं और सरकार को कई बड़े निवेशों, संपत्तियों और मेडिकल कॉलेज से जुड़े मामलों पर जनता के सामने जवाब देना चाहिए.

'कौन खरीद रहा न्यू चंडीगढ़ में करोड़ों की जमीन?'

हमीरपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि, भाजपा द्वारा प्रदेश सरकार के खिलाफ चार्जशीट तैयार करने के लिए समिति गठित किए जाने के बाद सरकार में बेचैनी बढ़ गई है. इसी कारण आए दिन भाजपा नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए जा रहे हैं. सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है. राजेंद्र राणा ने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि न्यू चंडीगढ़ में करोड़ों रुपये की जमीन और संपत्तियां कौन खरीद रहा है, इसका भी खुलासा होना चाहिए. उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा कौन-सा खजाना मिल गया है कि लगातार करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी खरीदी जा रही हैं. सरकार को यह बताना चाहिए कि इन निवेशों का स्रोत क्या है.

पूर्व विधायक राजेंद्र राणा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए (ETV Bharat)

मेडिकल कॉलेज के पास पीजी हॉस्टल को लेकर सवाल

भाजपा प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने नादौन के जोलसप्पड़ मेडिकल कॉलेज के पास बन रहे 100 कमरों के पीजी हॉस्टल को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने पूछा कि इस हॉस्टल का निर्माण कौन करवा रहा है, इसके लिए धन कहां से आया और निर्माण सामग्री किसके माध्यम से पहुंच रही है. उन्होंने कहा कि यदि सब कुछ नियमों के तहत हो रहा है तो सरकार को पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए.

मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को बार-बार सेवा विस्तार दिए जाने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए. राजेंद्र राणा ने कहा कि, क्या प्रदेश में कोई योग्य डॉक्टर ऐसा नहीं है जो प्रिंसिपल की जिम्मेदारी संभाल सके. सरकार को इस विषय पर भी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए. भाजपा प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि प्रदेश में करोड़ों रुपये के भ्रष्टाचार की फैक्ट्रियां चल रही हैं और इनके पीछे कौन लोग हैं, यह जनता जानना चाहती है. उन्होंने कहा कि इन 'भ्रष्टाचार की फैक्ट्रियों' के 'सीएमडी' कौन हैं, यह पूरे प्रदेश को पता है.

सचिवालय के कोने-कोने में दलाल सक्रिय- राजेंद्र राणा

इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि, सचिवालय के कोने-कोने में दलाल सक्रिय हैं और पैसे लेकर लोगों के काम करवाए जा रहे हैं. भाजपा में गुटबाजी के सवाल पर राणा ने कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और सभी नेता भाजपा की छतरी के नीचे मिलकर काम कर रहे हैं. यदि कहीं गुटबाजी दिखाई देती है तो वह कांग्रेस में है, जहां हर नेता का अपना अलग गुट है. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार से जवाब मांग रही है और आने वाले समय में उसे इसका जवाब भी मिलेगा.

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