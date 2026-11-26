'कांग्रेस को CM सुक्खू पर भरोसा तो उनके चेहरे पर लड़ें अगला चुनाव, सबसे बड़े झूठे हैं मुख्यमंत्री
राजेंद्र राणा ने कहा, सुक्खू सरकार ने ऐसा क्या किया जो जश्न मना रहे. गारंटियों के नाम पर धोखा दिया. समित राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 3:16 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कांग्रेस सरकार के चार साल के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला. ETV भारत के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल को सफल करार देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को चार साल का जश्न मनाने के बजाय प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार ने चार साल में ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है, जिसके लिए जश्न मनाया जा रहा है?
चार साल में सुक्खू सरकार ने जनता को दिया धोखा
राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि, कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियों के नाम पर प्रदेश की जनता को बड़े-बड़े सपने दिखाए. महिलाओं को 1500 रुपये, युवाओं को रोजगार, कर्मचारियों के हितों की रक्षा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और मोबाइल डिस्पेंसरी जैसी गारंटियां दी गईं, लेकिन सत्ता में आने के बाद सरकार अपने वादों को पूरा नहीं कर पाई. उन्होंने कहा कि महिलाओं, नौजवानों, कर्मचारियों और आम जनता के साथ धोखा हुआ है. उन्होंने कहा कि 18 से 60 वर्ष की प्रत्येक महिला को 1500 रुपये देने का वादा किया गया था, लेकिन अब इसमें कई शर्तें लगाई जा रही हैं. इसी तरह 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी भी पूरी नहीं हुई. उन्होंने दावा किया कि बिजली की दरें करीब 2.75 रुपये से बढ़कर छह रुपये प्रति यूनिट तक पहुंच गई हैं.
'ऐसा क्या किया सुक्खू सरकार ने जो मना रहे जश्न'
भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि, प्रदेश सरकार ने हिमाचल को कर्ज के दलदल में धकेल दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार कर्ज लेकर जश्न मना रही है, जबकि प्रदेश की जनता को मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल रही हैं. सड़कें बदहाल हैं, कर्मचारियों को उनके हक नहीं मिल रहे और पेंशनरों को समय पर भुगतान नहीं हो रहा.
'गारंटियों के नाम पर महिलाओं-युवाओं-कर्मचारियों को ठगा'
राजेंद्र राणा ने हमीरपुर बस स्टैंड निर्माण को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि 34 करोड़ रुपये के टेंडर के बाद करीब 100 करोड़ रुपये की पेमेंट हो चुकी है और परियोजना की लागत 123 करोड़ रुपये तक पहुंचने की बात कही जा रही है. उन्होंने इस पूरे मामले की जांच और पारदर्शिता की मांग की. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के कार्यकाल में इस परियोजना का शिलान्यास हुआ था. उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाल स्थिति, अस्पतालों में जरूरी सामान की कमी, खराब सड़कों और विधायक निधि से जुड़े मुद्दों को भी उठाया. उनका आरोप था कि सरकार अपने कार्यालय पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन आम जनता को सुविधाएं नहीं मिल रही हैं.
जश्न मनाने के बजाय मांगे माफी
राजेंद्र राणा ने कहा कि, मुख्यमंत्री बताएं कि पिछले चार साल में कौन सी नई योजना शुरू की गई, जिसे प्रदेश की जनता याद रखे. उन्होंने सहारा पेंशन, हिमकेयर और बुजुर्गों की पेंशन को लेकर भी सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने मंत्रियों के बीच तालमेल की कमी और विभागीय कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा. किशाऊ बांध और बीबीएमबी से जुड़े फैसलों पर उन्होंने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को इसके लिए केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए. अंत में राजेंद्र राणा ने कहा कि सरकार को जश्न मनाने से पहले अपनी चार साल की उपलब्धियों का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में प्रदेश की जनता कांग्रेस सरकार को उसके वादों और कामकाज का जवाब देगी.
ये भी पढ़ें: 31 करोड़ की प्रॉपर्टी, मर्सिडीज सहित 1.95 करोड़ की गाड़ियां, चौपाल से लड़ा चुनाव, अब कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से हटाए, जानिए कौन हैं रजनीश किमटा?
ये भी पढ़ें: पहाड़ दरकने पर खुद सड़क बंद करेगा ‘स्लोप सेंटिनल AI’, हमीरपुर के अक्षित ठाकुर ने बनाया अनोखा मॉडल