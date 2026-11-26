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'कांग्रेस को CM सुक्खू पर भरोसा तो उनके चेहरे पर लड़ें अगला चुनाव, सबसे बड़े झूठे हैं मुख्यमंत्री

हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता एवं सुजानपुर के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कांग्रेस सरकार के चार साल के कार्यकाल को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला. ETV भारत के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने भाजपा सरकार के कार्यकाल को सफल करार देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार को चार साल का जश्न मनाने के बजाय प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर सरकार ने चार साल में ऐसा कौन सा बड़ा काम किया है, जिसके लिए जश्न मनाया जा रहा है?

चार साल में सुक्खू सरकार ने जनता को दिया धोखा