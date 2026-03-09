ETV Bharat / state

'कांग्रेस ने बेची हिमाचल की राज्यसभा सीट, दुबई में हुई थी डील, दिल्ली में लगी मुहर'

बीजेपी नेता राजेंद्र राणा ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर सवाल खड़े किए. राजेंद्र राणा ने कहा, 'मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं कि राज्यसभा सीट कितने में बेची गई और क्या यह डील दुबई में फाइनल हुई थी'

शिमला: बीजेपी नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कांग्रेस पर हिमाचल प्रदेश से अपनी अकेली राज्यसभा सीट बेचने का आरोप लगाया है. कुछ दिनों पहले ही सत्ताधारी पार्टी ने एक ऐसे उम्मीदवार को चुना था, जिसके बारे में उम्मीद नहीं थी. कांगड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनुराग शर्मा को अपना राज्यसभा सभा उम्मीदवार चुना.

राणा ने सुक्खू पर आरोप लगाया कि उन्होंने राज्यसभा की सीट बेच दी है. जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा समेत पार्टी के बड़े नेताओं को राज्यसभा नॉमिनेशन के लिए मजबूत दावेदार माना जा रहा था. वहीं, कांग्रेस ने अनुराग शर्मा को चुना, जिन्हें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का करीबी माना जाता है.

राणा ने आगे आरोप लगाया कि राज्य में कांग्रेस के अंदर नाराजगी बढ़ रही है. कांग्रेस कार्यकर्ताओं, MLA, मंत्रियों और ठेकेदारों समेत समाज के सभी वर्ग पहले से ही परेशान थे, लेकिन अब पार्टी के लिए अपनी जिंदगी समर्पित करने वाले कांग्रेस के बड़े नेता भी परेशान हैं और बेइज्जती महसूस कर रहे हैं.

वहीं, सुक्खू सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल इमरजेंसी का सामना कर रहा है. लेकिन मुख्यमंत्री के दोस्त सारे फायदे उठा रहे हैं. अगले विधानसभा चुनावों में जनता कांग्रेस को करारा जवाब देंगी.

बता दें कि राजेंद्र राणा, पहले कांग्रेस के नेता थे, जिन्होंने 2024 के राज्यसभा चुनावों में BJP के पक्ष में क्रॉस-वोटिंग की थी और बाद में भाजपा पार्टी में शामिल हो गए.

