ETV Bharat / state

अब संभल में मस्जिद नहीं मंदिर बनेंगे...भाजपा नेता राजेश सिंघल बोले- हरिहर मंदिर पर जाएंगे तो गोली नहीं, पुष्प वर्षा होगी

भाजपा नेता राजेश सिंघल ने दिया विवादित बयान. ( Photo Credit; ETV Bharat )