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अब संभल में मस्जिद नहीं मंदिर बनेंगे...भाजपा नेता राजेश सिंघल बोले- हरिहर मंदिर पर जाएंगे तो गोली नहीं, पुष्प वर्षा होगी

राजेश सिंघल ने कहा, संभल में 24 कोसीय परिक्रमा, 68 तीर्थ और 19 कूप बनाए जाएंगे.

भाजपा नेता राजेश सिंघल ने दिया विवादित बयान.
भाजपा नेता राजेश सिंघल ने दिया विवादित बयान. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 3:29 PM IST

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Updated : September 24, 2026 at 3:53 PM IST

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संभल : हजरतनगर गढ़ी थाना क्षेत्र में रामलीला के मंच से बीजेपी के पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व जिला अध्यक्ष राजेश सिंघल का विवादित बयान सामने आया है. उन्होंने कहा, अब संभल के अंदर योगी सरकार, राम भक्तों, दलितों और किसानों की सरकार है. अब संभल की धरती पर मस्जिद नहीं, मंदिर बनेंगे. हरिहर मंदिर पर जाएंगे तो गोली नहीं, पुष्प वर्षा होगी.

रहटौल गांव में रामलीला कार्यक्रम के दौरान राजेश सिंघल ने कहा, संभल में 24 कोसीय परिक्रमा, 68 तीर्थ और 19 कूप बनाए जाएंगे. संभल के अंदर भगवान श्री हरिहर मंदिर बनेगा. जिस तरह अयोध्या में भगवान श्रीराम का मंदिर बना, उसी तरह संभल में भी मंदिर बनेगा. उन्होंने राम मंदिर निर्माण के लिए हुए आंदोलन और बलिदान का उल्लेख करते हुए कहा कि अयोध्या में मंदिर के निर्माण में 550 साल लग गए.

रामलीला के मंच से भाजपा नेता राजेश सिंघल ने दिया बयान. (Video Credit; VIRAL)

राजेश सिंघल ने कांवड़ यात्रा का भी जिक्र किया. उन्होंने आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकारों में कांवड़ियों पर रोक लगाई गई और लाठीचार्ज कराया गया. उस समय डीजे नहीं बजने और कांवड़ यात्रा रोकने की बातें होती थीं. अब हरिद्वार से आने वाले कांवड़ियों पर लाठीचार्ज नहीं होता, बल्कि जगह-जगह पुष्प वर्षा की जाती है, भंडारे लगाए जाते हैं और प्रसाद बांटा जाता है.

तीन बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके राजेश सिंघल बीजेपी के टिकट पर 2007, 2012 और 2022 में चुनाव लड़ चुके हैं. तीनों चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद से हार का सामना करना पड़ा. राजेश सिंघल बीजेपी में दो बार जिला अध्यक्ष और क्षेत्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं. हालांकि, बीजेपी की हाल ही में घोषित नई टीम में उन्हें जगह नहीं मिली.

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Last Updated : September 24, 2026 at 3:53 PM IST

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