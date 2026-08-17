जब भी भजनलाल सरकार युवाओं को नौकरी देती है, गहलोत के पेट में दर्द शुरू हो जाता है : राजेंद्र राठौड़
भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने चूरू दौरे के दौरान पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर जमकर हमला बोला.
Published : August 17, 2026 at 2:26 PM IST|
Updated : August 17, 2026 at 2:34 PM IST
चूरू : भाजपा नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बीदासर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा. राठौड़ ने कहा कि जब भी भजनलाल सरकार युवाओं को नौकरी देने का काम करती है, तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पेट में दर्द शुरू हो जाता है.
राठौड़ ने कहा कि सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के मामले को लेकर सरकार के मंत्री धरने पर बैठ गए थे. यह मामला पूर्ववर्ती सरकार के समय हाईकोर्ट के आदेशों से जुड़ा हुआ था. उन्होंने गहलोत सरकार के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उस समय सरकार की विफलताओं को लेकर उनके सहयोगी सचिन पायलट को अजमेर में लोक सेवा आयोग तक पैदल मार्च करना पड़ा था. अशोक चांदना को बूंदी में धरने पर बैठना पड़ा.
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राठौड़ ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठते रहे. हेमाराम चौधरी को सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर रोना पड़ा था, जबकि विधायक कुंदनपुर को विरोध स्वरूप अपने बाल काटकर भेजने पड़े थे. आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन सभी घटनाओं को भूल गए हैं और वर्तमान सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सामने आई इन घटनाओं को भी याद रखना चाहिए.