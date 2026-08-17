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जब भी भजनलाल सरकार युवाओं को नौकरी देती है, गहलोत के पेट में दर्द शुरू हो जाता है : राजेंद्र राठौड़

भाजपा नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ( ईटीवी भारत, चूरू )