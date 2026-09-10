मिर्जापुर के शूरवीर गाने पर आया भाजपा नेता का बयान, राजेंद्र राठौड़ ने सेंसर बोर्ड को लिखा पत्र
महाराणा प्रताप को समर्पित गीत को गैंगस्टर दृश्यों में इस्तेमाल करने पर राजेंद्र राठौड़ ने CBFC को पत्र लिखा है.
Published : September 10, 2026 at 3:10 PM IST
जयपुर: फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' में 'शूरवीर' गाने के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने फिल्म में महाराणा प्रताप को समर्पित इस गीत के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई है. राठौड़ ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) को पत्र लिखकर गीत को फिल्म से हटाने की मांग की है.
गैंगस्टर दृश्यों में गाने के इस्तेमाल पर आपत्ति: राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि 'शूरवीर' गीत महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और त्याग को समर्पित है. उनका आरोप है कि फिल्म में इस गीत को गैंगस्टर और आपराधिक किरदारों से जुड़े हिंसक दृश्यों के बैकग्राउंड में इस्तेमाल किया गया है. राठौड़ ने इसे महाराणा प्रताप के सम्मान और उनसे जुड़ी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत के प्रति आपत्तिजनक बताया है. उन्होंने कहा कि वीरता, त्याग और स्वाभिमान से जुड़े ऐतिहासिक नायक को अपराध और गैंग संस्कृति से जुड़े दृश्यों के साथ जोड़ना उचित नहीं है.
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वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को समर्पित ‘शूरवीर’ गीत को फिल्म ‘मिर्जापुर द मूवी’ में गैंगस्टर एवं आपराधिक चरित्रों के साथ जोड़कर प्रस्तुत किए जाने के विरोध में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर इस गीत को हटाने और भविष्य में ऐतिहासिक महापुरुषों से जुड़े गीतों, प्रतीकों और संदर्भों के गलत उपयोग की अनुमति नहीं दिये जाने की मांग की। @CBFC_Bharat #Maharanapratap #MirzapurTheMovie— Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) September 9, 2026
CBFC से गीत हटाने की मांग: राजेंद्र राठौड़ ने अपने पत्र में CBFC से फिल्म में इस्तेमाल किए गए 'शूरवीर' गीत को हटाने की मांग की है. साथ ही उन्होंने भविष्य में ऐतिहासिक महापुरुषों से जुड़े गीतों, प्रतीकों और संदर्भों के इस्तेमाल को लेकर भी सावधानी बरतने की मांग की है. राठौड़ का कहना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर ऐतिहासिक नायकों और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े संदर्भों का ऐसा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हों.
गायक रैपरिया बालम भी जता चुके हैं आपत्ति: इस विवाद से पहले राजस्थानी कलाकार रैपरिया बालम भी 'शूरवीर' गीत के फिल्म में इस्तेमाल पर सार्वजनिक रूप से आपत्ति जता चुके हैं. उनका कहना है कि यह गीत महाराणा प्रताप को समर्पित है और फिल्म में इसे गैंगस्टर किरदारों से जुड़े दृश्य के साथ इस्तेमाल किया गया है. बालम ने यह भी आरोप लगाया था कि फिल्म में गीत के इस्तेमाल से पहले उनसे अनुमति नहीं ली गई और उन्हें उचित क्रेडिट भी नहीं दिया गया. हालांकि, बाद में म्यूजिक लेबल Trouper Records की ओर से कहा गया कि गीत को फिल्म में इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस लिया गया था.
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विरासत और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस: 'शूरवीर' गीत को लेकर उठे विवाद ने ऐतिहासिक व्यक्तित्वों और सांस्कृतिक प्रतीकों के फिल्मी इस्तेमाल को लेकर बहस को फिर सामने ला दिया है. एक ओर फिल्म निर्माताओं के रचनात्मक अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, तो दूसरी ओर ऐतिहासिक नायकों से जुड़े गीतों और प्रतीकों के इस्तेमाल में संवेदनशीलता बरतने की मांग की जा रही है. राजेंद्र राठौड़ ने लोगों से अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के सम्मान के लिए आगे आने की अपील की है. अब इस मामले में CBFC और फिल्म निर्माताओं की ओर से आगे क्या प्रतिक्रिया आती है, इस पर नजर रहेगी.