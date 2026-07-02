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'डोटासरा के अंगूठे के नीचे नहीं रहेंगे, बल्कि उनके लक्ष्मणगढ़ को भी अब हम ही पानी पिलाएंगे' : राजेंद्र राठौड़

भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ( ETV Bharat Churu )

चूरू : यमुना जल समझौते के बाद प्रदेश की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. इसी बीच भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के करीब चार साल पुराने एक बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि 'वो बयान याद है जब सीकर संभाग बना और डोटासरा ने कहा था राजेंद्र राठौड़ और पूरा चूरू जिला मेरे अंगूठे के नीचे रहेगा'. राठौड़ ने कहा कि वो उनके जैसे बड़बोले बयान तो नहीं देंगे पर अब डोटासरा के लक्ष्मणगढ़ को पानी भी हम ही पिलाएंगे. डोटासरा को हुआ आपराधिक बोध : गुरुवार को रामसरा रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राठौड़ मीडिया से रूबरू हुए. उन्होंने यमुना जल समझौते का आगामी दिनों में प्रदेश को क्या लाभ मिलेगा और शेखावाटी की दृष्टि से यह समझौता कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर चर्चा की. राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोलते हुए कहा उनको आपराधिक बोध हुआ है, क्योंकि हरियाणा में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरियाणा से एक बूंद पानी नहीं देंगे.