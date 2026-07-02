'डोटासरा के अंगूठे के नीचे नहीं रहेंगे, बल्कि उनके लक्ष्मणगढ़ को भी अब हम ही पानी पिलाएंगे' : राजेंद्र राठौड़
भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के करीब चार साल पुराने एक बयान पर पलटवार किया.
Published : July 2, 2026 at 5:13 PM IST
चूरू : यमुना जल समझौते के बाद प्रदेश की सियासत में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है. इसी बीच भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के करीब चार साल पुराने एक बयान पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि 'वो बयान याद है जब सीकर संभाग बना और डोटासरा ने कहा था राजेंद्र राठौड़ और पूरा चूरू जिला मेरे अंगूठे के नीचे रहेगा'. राठौड़ ने कहा कि वो उनके जैसे बड़बोले बयान तो नहीं देंगे पर अब डोटासरा के लक्ष्मणगढ़ को पानी भी हम ही पिलाएंगे.
डोटासरा को हुआ आपराधिक बोध : गुरुवार को रामसरा रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में राठौड़ मीडिया से रूबरू हुए. उन्होंने यमुना जल समझौते का आगामी दिनों में प्रदेश को क्या लाभ मिलेगा और शेखावाटी की दृष्टि से यह समझौता कितना महत्वपूर्ण है, इस विषय पर चर्चा की. राजेंद्र राठौड़ ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर हमला बोलते हुए कहा उनको आपराधिक बोध हुआ है, क्योंकि हरियाणा में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो हरियाणा से एक बूंद पानी नहीं देंगे.
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राजेंद्र राठौड़ ने कहा डोटासरा ये भूल गए कि यमुना का पानी शेखावाटी को मिले, यह उनके घोषणा पत्र में भी था. दुर्भाग्य इस बात का रहा कि एक रिकॉर्ड पर पत्र भी नहीं मिला, जो तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरियाणा सरकार को लिखा हो या केंद्र सरकार को लिखा हो, जिसमें कहा हो कि हम 1994 के समझौते के अनुसार अपना पानी लेना चाहते हैं. उन्होंने प्रयास तक नहीं किया. राठौड़ ने कहा इसी वित्तीय वर्ष में भूमि अधिग्रहण से लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके साथ ही यह योजना चालू हो जाएगी. राजगढ़ के हाशियावास में भूमि अधिग्रहण का कार्य पूर्व में ही प्रारंभ हो चुका है. पहले दो टैंक बन रहे थे. अब तीन टैंक बन रहे हैं. पहले हम जल लेते थे अब जल दाता होंगे.
आज रामसरा रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय चूरू में आयोजित जिला संगठन बैठक में चूरू विधायक श्री हरलाल सहारण जी, चूरू भाजपा जिलाध्यक्ष श्री बसंत शर्मा जी सहित अन्य भाजपा पदाकारी एवं कार्यकर्ताओं की गरिमामयी उपस्थिति में सम्मिलित हुआ। #Churu #Rajasthan @BJP4Rajasthan… pic.twitter.com/wSvAYwZHZA— Rajendra Rathore (@Rajendra4BJP) July 2, 2026