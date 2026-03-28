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गहलोत 'हकीकत शास्त्र' से दूर, 'इंतजार शास्त्र' से जनता को भ्रमित कर रहे हैं: राठौड़

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि वर्तमान में पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को एक माह पूरा हो चुका है, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि यूएई और बहरीन जैसे खाड़ी देश, जहां से विश्व के लगभग 80 प्रतिशत पेट्रोलियम उत्पाद आते हैं, इस संकट की जद में हैं. भारत भी अपनी जरूरत का करीब 80 प्रतिशत पेट्रोलियम इन्हीं देशों से आयात करता है, ऐसे में उत्पादन में कमी और कीमतों में वृद्धि स्वाभाविक है. उन्होंने कहा कि इस वैश्विक संकट के बीच प्रधानमंत्री ने सभी दलों की बैठक बुलाकर 'टीम इंडिया' की भावना से काम करने का आह्वान किया है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 26 मार्च को कच्चे तेल, गैस और उर्वरक की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सर्वदलीय बैठक आयोजित की. राठौड़ ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि एक ओर वह सर्वदलीय बैठक की मांग करती है. बैठक होने पर उसके नेता 'पर्ची' और 'इंतजार शास्त्र' जैसे बयान देकर अपने आंतरिक मतभेद उजागर करते हैं.

जयपुर: राजस्थान में पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति तेज हो गई है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार 'इंतजार शास्त्र' के जरिए प्रदेश की भजनलाल सरकार पर हमले कर रहे हैं. इधर, शनिवार को भाजपा मुख्यालय में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने गहलोत के बयानों पर तीखा पलटवार किया. राठौड़ ने कहा कि गहलोत 'हकीकत शास्त्र' से कोसों दूर हैं और केवल 'इंतजार शास्त्र' के जरिए जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं. उन्होंने गहलोत पर परिवारवाद का भी आरोप लगाते हुए कहा कि वे खुद पुत्रमोह से ग्रसित हैं, लेकिन दूसरों को नसीहत देने से नहीं चूकते. राठौड़ ने भजनलाल सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि प्रदेश में पारदर्शी भर्तियां हो रही हैं और आर्थिक विकास के सभी मानकों में सुधार हुआ है.

'ना पर्ची, ना खर्ची' का सिद्धांत: राठौड़ ने भरोसा दिलाया कि देश में पेट्रोल और डीजल का लगभग 60 दिन तथा एलपीजी का एक माह का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है, जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं है. राठौड़ ने कहा कि कोरोना काल के समय भाजपा ने सरकार का सहयोग किया, जबकि कांग्रेस ने आपदा में भी अवसर तलाशते हुए दवाओं और उपकरणों की खरीद में भ्रष्टाचार किया. उन्होंने गहलोत पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने अपने पुत्र वैभव गहलोत को चुनाव में उतारा, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया. आरसीए चुनाव में भी अन्य नेताओं की अनदेखी की गई. राठौड़ ने कहा कि भजनलाल सरकार पारदर्शी तरीके से भर्ती प्रक्रिया चला रही है और अब तक 92 हजार नौकरियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1.53 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, जिसमें 'ना पर्ची, ना खर्ची' का सिद्धांत अपनाया गया है. आईपीडी टावर को लेकर उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने बिना उचित योजना और विशेषज्ञ सलाह के परियोजनाएं शुरू कीं, जिन्हें वर्तमान सरकार सुधारकर आगे बढ़ा रही है. उन्होंने बताया कि परियोजना जनवरी 2027 तक पूरी होने की संभावना है.

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कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: राठौड़ ने कहा कि कच्चे तेल की कीमत 122 डॉलर प्रति बैरल से अधिक होने के बावजूद केंद्र सरकार ने 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाकर जनता को राहत दी, जिससे करीब 1.75 लाख करोड़ रुपए का वार्षिक राजस्व नुकसान हो रहा है. उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है और गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए हैं. कालाबाजारी और जमाखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. आर्थिक मोर्चे पर उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2026-27 में राजस्थान की जीएसडीपी 21.52 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो कांग्रेस शासनकाल की तुलना में लगभग 41.93 प्रतिशत अधिक है. प्रति व्यक्ति आय 1.67 लाख रुपए से बढ़कर 2.02 लाख रुपए हो गई है. राठौड़ ने कहा कि यह समय राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि एकजुट होकर काम करने का है. उन्होंने कांग्रेस से 'ओछी राजनीति' छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि भजनलाल सरकार हर परिस्थिति में प्रदेश हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है.