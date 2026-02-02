ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट पर सियासी बयानबाजी: राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया ने की बजट की सराहना, मंत्री किरोड़ी मीणा और विश्नोई ने बताया 'अच्छा'

खेजड़ी कटाई का मामला सीएम तक पहुंचाएंगे: बीकानेर में चल रहे खेजड़ी बचाओ आंदोलन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि खेजड़ी का संरक्षण पर्यावरण के संतुलन लिए जरूरी है और वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी है और उसे पर भी फोकस करना जरूरी है. खेजड़ी राजस्थान में पूजनीय है. यह सामी वृक्ष और कल्पवृक्ष के समान है. इसकी कटाई पर प्रतिबंध और कड़ा कानून हो, इसको लेकर सरकार मंथन कर रही है. राठौड़ ने कहा कि वे खुद मुख्यमंत्री के स्तर पर इस बात को पहुंचाएंगे, ताकि खेजड़ी की कटाई नहीं हो.

पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बीकानेर में कहा कि बजट में सरकार ने डेवलपमेंट, रोजगार सृजन और बुनियादी मुद्दों का ध्यान रखा है. विपक्ष के द्वारा बजट पर सवाल उठाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि यह देखने वाले के चश्मे पर निर्भर करता है कि कौन किस चश्मे से बजट को देख रहा है?. उन्होंने कहा कि बजट पूरी तरह से संतुलित है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर और पूरे देश में जिस तरह से बालिका शिक्षा को लेकर नई घोषणा हुई है, वह अपने आप में अलग है.

बीकानेर/जोधपुर: केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बजट को पूरी तरह से समावेशी और विकसित भारत की संकल्पना का आधार बताया. वहीं, भाजपा नेता सतीश पूनिया ने बजट को डिलीवरी और क्रियान्वयन पर फोकस बताया.

जोधपुर में पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया भाजपा नेताओं के साथ (ETV Bharat Bikaner)

जोधपुर में क्या बोले पूर्व भाजपा प्रदेशाध्यक्ष पूनिया: भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि बजट सुधारों की तरफ जा रहा है और लोकलुभावन नहीं होकर जनहित का है. सरकार का ध्येय है कि आर्थिक प्रगति बनी रहे, लोगों की क्षमताओं का विस्तार हो. समावेशी विकास यानी कि कोई वर्ग विकास से अछूता नहीं रहे. उन्होंने कहा कि भारत मैन्युफैक्चरर हब बने, इसके लिए एमएसएमई को मजबूत किया गया है. युवाओं को रोजगार के लिए देश का स्किल और सर्विसेज में दुनिया का दसवां हिस्सा बनाने का लक्ष्य है.

बजट समावेशी दस्तावेज: संसदीय कार्य एवं विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने केंद्रीय बजट 2026–27 को विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक, दूरदर्शी एवं समावेशी दस्तावेज बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट केवल आय-व्यय का विवरण नहीं, बल्कि भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध एवं सशक्त राष्ट्र बनाने का ठोस रोडमैप है. यह बजट 21वीं सदी के दूसरे क्वार्टर का पहला बजट है, जो भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की ठोस आधारशिला रखता है. उन्होंने कहा कि राजस्थान का बजट भी विकास को समर्पित रहेगा. भारत का नवाचार इकोसिस्टम सशक्त हुआ है और वैश्विक नवाचार सूचकांक में देश की रैंकिंग 2019 में 66वें स्थान से सुधरकर 2025 में 38वें स्थान पर पहुंच गई है.

मंत्री के के विश्नोई बोले— बजट से विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा: उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री के.के विश्नोई ने बाड़मेर में केन्द्रीय बजट 2026-27 को देश के समग्र, संतुलित और समावेशी विकास का बजट बताया. उन्होंने कहा कि यह बजट 'विकास, विश्वास और निवेश' के मूल मंत्र पर आधारित है. प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में एक मजबूत रोडमैप प्रस्तुत करता है. मंत्री विश्नोई ने कहा कि केन्द्रीय बजट में उद्योग, एमएसएमई, स्टार्टअप्स, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए प्रावधान आत्मनिर्भर भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में सहायक होंगे. इससे सीमावर्ती एवं पिछड़े क्षेत्रों, विशेषकर राजस्थान जैसे राज्यों में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे. उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे को गति देने के लिए सार्वजनिक पूंजीगत व्यय 12.2 लाख करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है.

कृषि मंत्री किरोड़ी मीणा ने केंद्रीय बजट को फायदे का बताया: सवाईमाधोपुर में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि इस बार का बजट देश के प्रत्येक वर्ग को फायदा पहुंचने वाले बजट है. बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मिल का पत्थर साबित होगा. मीणा ने कहा कि देश में लघु सीमांत तथा बड़े उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान बजट में शामिल किया गया है. इसके अलावा किसानों को उन्नत और सुदृढ़ बनाने के लिए भी बजट में प्रावधान रखा गया है. यह बजट देश के 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने वाला बजट है.