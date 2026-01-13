पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ बोले-भर्ती कैलेंडर युवाओं के लिए रोडमैप, बिना पर्ची–बिना खर्ची मिल रहा रोजगार

ETV Bharat / state

मीडिया से बात करते भाजपा नेता
Published : January 13, 2026 at 8:22 PM IST

जयपुर: पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि भजनलाल सरकार में बिना पर्ची–बिना खर्ची के पारदर्शी तरीके से एक लाख से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है. राजस्थान के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने का रोडमैप भजनलाल सरकार ने तैयार कर लिया है. राठौड़ युवा दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के वर्ष 2026 का भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी करने और एक लाख से अधिक सरकारी भर्तियों की घोषणा की सराहना कर रहे थे. राठौड़ के साथ वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, विधायक कुलदीप धनकड़ और प्रदेश महामंत्री कैलाश मेघवाल मीडिया से बात कर रहे थे. इधर, युवाओं ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पहुंच सीएम का आभार जताया.

भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने कहा, राज्य की लगभग 63 प्रतिशत आबादी युवा है. वर्तमान सरकार की नीतियों का केंद्र बिंदु यही युवा शक्ति है. राज्य में पहली बार पारदर्शी तरीके से एक लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी जा चुकी हैं, जबकि 1.56 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं. भजनलाल सरकार ने 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2026 के बीच होने वाली सरकारी भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी किया. उन्होंने कहा कि यह केवल भर्ती कैलेंडर नहीं, बल्कि ऐसा दस्तावेज है जो बिना पर्ची, बिना खर्ची और पूरी पारदर्शिता के साथ राजस्थान के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देने का रोडमैप है. भाजपा ने सुराज संकल्प पत्र में पांच साल में चार लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था. संतोष है कि अब तक एक लाख भर्तियां पूरी हो चुकी हैं, करीब 1.53 लाख भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं. एक लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया है. सरकार अपने वादों को धरातल पर उतार रही है.

पांच साल में 2 लाख 7 हजार की भर्ती: राठौड़ ने पिछली कांग्रेस सरकार में कुल 2 लाख 7 हजार भर्तियां हुई थीं. इनमें 82 हजार संविदाकर्मियों को नए नियमों के तहत नियमित किया था. इसके बावजूद कांग्रेस सरकार के समय निकाली 31 हजार भर्तियां आज भी कानूनी अड़चनों में फंसी हैं. उन्होंने बेरोजगारी दर का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस राज में राज्य में औसतन बेरोजगारी दर 26 प्रतिशत थी, जबकि भाजपा सरकार में घटकर 7.4 प्रतिशत रह गई. यह आंकड़े इसका प्रमाण है कि मौजूदा सरकार ने पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया और ठोस नीतियों से युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए. राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि हाल ही में राजस्थान रोजगार नीति–2026 लॉन्च की, जिसके तहत मार्च 2025 तक 15 लाख नए रोजगार अवसर युवाओं के लिए सुनिश्चित करने का लक्ष्य है. यह नीति राज्य में औद्योगिक विकास, निजी निवेश और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देगी.

एक पेपर लीक नहीं: भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने कहा कि अब तक 356 भर्ती परीक्षाएं हुईं. एक भी परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ. साल भर का भर्ती कैलेंडर जारी कर सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वर्ष 2026 में एक लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी. राज्य में पारदर्शिता तरीके से भर्तियां हो रही है.प्रदेश में 3 हजार से ज्यादा स्टार्टअप पंजीयन है. फंडिंग की जा रही है. विद्यार्थियों को मानसिक अवसाद से बचाने के लिए कोचिंग संस्थानों को जवाबदेह बनाया है. उन्होंने कहा कि संवेदनशील सरकार और मुद्दाविहीन विपक्ष के कारण 2028 में राजस्थान नया इतिहास रचेगा, फिर से भाजपा का कमल खिलेगा.

