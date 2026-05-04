पीएम मोदी के नेतृत्व में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल और आडवाणी का सपना हुआ पूरा- रघुवर दास
पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव में जीत पर जमशेदपुर में बीजेपी ने खूब जश्न मनाया.
Published : May 4, 2026 at 11:27 PM IST
जमशेदपुरः पश्चिम बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत पर जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर खुशियां मनाई. इस दौरान राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह पार्टी नेता रघुवर दास के आवास के बाहर लोगों के बीच मुफ्त झाल मुढ़ी बांटी गई.
पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर रघुवर दास ने कहा कि बंगाल की जीत देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेई और लालकृष्ण आडवाणी के सपनों को पूरा किया है. बांग्ला भाषा में उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता खेला कोरे दिएचे यानी बंगाल की जनता ने खेला कर दिया.
सोमवार को पांच राज्यों में मतगणना पर सभी राजनैतिक दलों की नजर टिकी हुई रहीं. इधर भाजपा खेमे में पश्चिम बंगाल के परिणाम को लेकर काफी उत्साह देखा गया. इधर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिलने के बाद पूरे जमशेदपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया. बीजेपी नेता रघुवर दास के आवास के बाहर जमकर आतिशबाजी के साथ मिठाइयां बांटी गईं. वहीं आवास के बाहर जनता को झालमुढ़ी खिलाया गया.
पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर बंगाल की जनता को बधाई देते हुए कहा कि वहां की जनता, महिलाएं असुरक्षित थीं, बेरोजगारी बढ़ गयी थी. इनको मुद्दा बनाकर बंगाल की जनता ने अपना जनाधार भाजपा को दिया है. बंगाल की जनता ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली को पूरा भगवा में कर दिया है.
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