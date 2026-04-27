सचिन पायलट के समर्थन में उतरी कांग्रेस, राधा मोहन दास के बयान को बताया भाजपा की गिरती संस्कृति
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा- व्यक्तिगत अपमान करना और मर्यादा भंग करना भाजपा की आदत बन चुकी है.
Published : April 27, 2026 at 10:08 PM IST
जयपुर: भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह अग्रवाल की ओर से सचिन पायलट को बहरूपिया बताए जाने के बाद अब इस मामले में कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं सोशल मीडिया पर भी सचिन पायलट समर्थक भाजपा और मोहनदास अग्रवाल की आलोचना कर रहे हैं. वहीं, अब इस मामले में कई कांग्रेसी नेता भी सचिन पायलट के समर्थन में उतर चुके हैं और राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान को भाजपा की संस्कृति करार दे रहे हैं.
प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि AICC महासचिव एवं टोंक विधायक सचिन पायलट के लिए राजस्थान भाजपा प्रभारी राधामोहन दास द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी न केवल निंदनीय है, बल्कि भाजपा की गिरती सियासी संस्कृति का उदाहरण है. राजनीति में विरोध हो सकता है, वैमनस्य नहीं, व्यक्तिगत अपमान और मर्यादा भंग करना भाजपा की आदत बन गई है.
श्री सचिन पायलट जी के विरुद्ध राजस्थान भाजपा प्रभारी राधामोहन दास जी द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी न केवल बेहद निंदनीय है, बल्कि यह आज की राजनीति में गिरते हुए स्तर का भी स्पष्ट संकेत है।— Ramniwas Gawriya (@RamniwasGawriya) April 27, 2026
एक जननेता, जिन्होंने अपने संघर्ष, सादगी और सिद्धांतों के बल पर आम कार्यकर्ता, छात्र और…
डोटासरा ने कहा कि BJP लगातार शुचिता और लोकतांत्रिक संस्कारों को खत्म करने पर आमादा दिख रही है. भाजपा नेतृत्व को अपने नेताओं और पदाधिकारियों के आचरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है. राधामोहन को इस अपमानजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगनी चाहिए.
बयान पर माफी मांगे भाजपा प्रभारी : कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सचिन पायलट के विरुद्ध राजस्थान भाजपा प्रभारी राधामोहन दास द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी न केवल बेहद निंदनीय है, बल्कि यह आज की राजनीति में गिरते हुए स्तर का भी स्पष्ट संकेत है. एक जननेता, जिन्होंने अपने संघर्ष, सादगी और सिद्धांतों के बल पर आम कार्यकर्ता, छात्र और साधारण परिवारों से आने वाले युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने का मार्ग दिया.
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ऐसे व्यक्तित्व पर इस तरह की टिप्पणी करना न केवल अनुचित है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है. सचिन पायलट का पूरा राजनीतिक जीवन शुचिता, पारदर्शिता और मर्यादित आचरण का प्रतीक रहा है. उनका व्यवहार और व्यक्तित्व हमेशा आदर्श राजनीति को परिभाषित करता रहा है. लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप और गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली भाषा का प्रयोग किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता. दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा के कुछ नेता बार-बार इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर राजनीतिक संवाद को दूषित कर रहे हैं.
AICC महासचिव एवं टोंक विधायक सचिन पायलट जी के लिए राजस्थान भाजपा प्रभारी राधामोहन दास जी द्वारा की गई अशोभनीय टिप्पणी न केवल निंदनीय है, बल्कि भाजपा की गिरती सियासी संस्कृति का उदाहरण है।— Govind Singh Dotasra (@GovindDotasra) April 27, 2026
राजनीति में विरोध हो सकता है, वैमनस्य नहीं। व्यक्तिगत अपमान और मर्यादा भंग करना भाजपा की…
गावड़ियां ने कहा कि हम इस तरह की ओछी और आपत्तिजनक बयानबाजी का कड़ा विरोध करते हैं. भाजपा नेतृत्व को अपने पदाधिकारियों को संयम और मर्यादा का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता है. राधामोहन दास को अपने बयान पर आत्ममंथन करते हुए सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए, ताकि राजनीति में स्वस्थ संवाद और शालीनता की परंपरा बनी रहे.
ये कहा था राधा मोहन दास ने : भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने टोंक में एक सभा को संबोधित करते हुए स्थानीय कांग्रेस विधायक सचिन पायलट को बहरूपिया करार दिया था और कहा था कि उनका एक पैर टोंक में और दूसरा पता नहीं कहां रहता है. वहीं, टोंक के पूर्व भाजपा विधायक अजीत मेहता ने भी कहा था कि यूपी का रहने वाला एक नेता राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का सपना देखता है.