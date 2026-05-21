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TMC सांसद सायोनी घोष के सिर काटने के बयान पर बैकफुट पर आए भाजपा नेता; कही ये बात

18 मई को डॉ. प्रदीप दीक्षित ने सायोनी घोष का सिर काटने पर रखा था एक करोड़ रुपये नकद इनाम.

डॉ. प्रदीप दीक्षित, नगर पालिका अध्यक्ष, सिकंदराबाद
डॉ. प्रदीप दीक्षित, नगर पालिका अध्यक्ष, सिकंदराबाद (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 1:20 PM IST

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बुलंदशहर: तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद सयोनी घोष द्वारा सोशल मीडिया पर भगवान शिव और शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक और अमर्यादित पोस्ट किया गया था. सिकंदराबाद नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. प्रदीप दीक्षित ने सयोनी घोष के सिर पर एक करोड़ का इनाम देने की घोषणा कर दी थी. विवादित बयान सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद भाजपा प्रतिनिधि ने चुप्पी साध ली. पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है. प्रदीप दीक्षित बैक फुट पर आते हुए कहा है कि मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता. मुझे अपने बयान पर खेद है.

बीजेपी नेता डॉ. प्रदीप दीक्षित ने अपने बयान पर खेद प्रकट करते हुए एक वीडियो जारी किया है. वीडियो में उन्होंने कहा है, जो संसार के समस्त प्राणियों को अपनी आत्मा समझता हो, ऐसे वंश में मैंने जन्म लिया है. मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता और ना मेरी प्रवृत्ति हिंसक है. मैंने सोशल मीडिया पर भगवान शिव को अपमानित होते हुए देखा, तो उसे देखकर मैं बहुत व्यतीत हो गया.

डॉ. प्रदीप दीक्षित, नगर पालिका अध्यक्ष, सिकंदराबाद (Video Credit: ETV Bharat)

बाद में मुझे पता चला कि ये 2015 का दृश्य था, जिसके लिए सयानी घोष ने खेद व्यक्त किया था. उसी क्रम में मैं भी खेद व्यक्त करता हूं. साथ ही प्रदीप दीक्षित ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि देव, पीर, पैगम्बर, इत्यादि का किसी को भी अपमान नहीं करना चाहिए. मैं हिंसावादी नहीं हूं और ना मैं हिंसा में विश्वास रखता हूं.

उन्होंने कहा कि हम तो उस वंश परंपरा में जन्मित है, जो वृक्षों में पानी लगाते हैं, जो चिड़ियों को दाना डालते हैं, जो चींटियों को चीनी इत्यादि डालते हैं. निश्चित रूप से मैं हिंसा का समर्थक नहीं हूं. मैं गुजारिश करता हूं कि किसी की भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए. सयानी घोष के माध्यम से हम सब की भावना आहत हुई, पर उन्होंने खेद व्यक्त कर लिया था. मैं भी खेद व्यक्त करता हूं.

गौरतलब है कि 18 मई को पंडित घनश्याम झा द्वारा निकाली जा रही 3100 किलोमीटर लंबी धर्म ध्वज यात्रा के दौरान सिकंदराबाद में नगर पालिका अध्यक्ष डॉ. प्रदीप दीक्षित ने सायोनी घोष का सिर काटने पर 1 करोड़ रुपये नकद इनाम रखा था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

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