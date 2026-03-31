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लखनऊ: बीजेपी में ईरान समर्थन का विरोध, कहा, अमेरिका-इजराइल में भारत के खिलाफ माहौल बन रहा है

लखनऊ: उत्तर प्रदेश बीजेपी में पहली बार, शिया समुदाय द्वारा ईरान के समर्थन में किए जा रहे प्रदर्शनों पर विरोध की आवाज उठी है. प्रदेश उपाध्यक्ष व विधान परिषद सदस्य संतोष सिंह ने इसकी सख्त निंदा की है. उन्होंने सरकार से तुरंत शिया समुदाय पर कार्रवाई की अपील की है.

संतोष सिंह ने कहा कि देश को क्षेत्र, संप्रदाय और भाषा के नाम पर बांटने का काम चल रहा है. हिंदुओं को आपस में लड़ाने के लिए जहर घोला जा रहा है. यह वही गैंग है जो गजवा-ए-हिंद का सपना देखता है.



पूरे देश में ईरान के समर्थन में सबसे प्रबल विरोध लखनऊ में किए जा रहे हैं. अमेरिका और इजरायल के विरोध किए जाने से, इजरायल में भारत का विरोध हो रहा है. दो दिन पहले भारत के एक पत्रकार को इजराइल में घेर लिया गया था. उससे पूछा गया कि भारत में इजराइल के खिलाफ इतना विरोध क्यों हो रहा है.

अमेरिका और इजराइल में धीरे-धीरे भारत के खिलाफ माहौल बन रहा. अभी तक भारतीय जनता पार्टी की ओर इस संबंध में कोई भी स्पष्ट बयान नहीं आया है. हालांकि, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह मुखर हुए हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी है.

संतोष सिंह ने लिखा है, राहुल गांधी की उंगली पकड़कर अखिलेश यादव भी इस गैंग की अगली कतार में खड़े नजर आते हैं. उन्होंने जोर देकर कहा, भाजपा राष्ट्रवादी पार्टी है. यहां जाति भेदभाव नहीं है. सर्वसमाज की लीडरशिप है. ऐसे में इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे. संतोष सिंह ने बताया कि लखनऊ में शिया समुदाय के लोग बच्चों की गुल्लक तक तोड़कर ईरान को मदद भेज रहे हैं. क्या कभी सुना है कि भारत की किसी आपदा में इन्होंने मदद की हो?

इजरायल-ईरान तनाव के बीच शिया समुदाय लखनऊ में लगातार उग्र प्रदर्शन कर रहा है. इजराइल-अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी कर रहा हैं और ईरान के लिए आर्थिक मदद जुटा रहा है. बच्चों की गुल्लक तोड़कर चंदा जमा किया जा रहा है. इसका खराब असर भारतीय नागरिकों पर पड़ रहा है. हाल ही में इजराइल में भारतीय पत्रकार को खतरनाक स्थिति का सामना करना पड़ा. यह प्रदर्शन भारत की विदेश नीति और नागरिक सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है.

इस मामले में संतोष सिंह ने अफवाहों से सावधान रहने की अपील की. उन्होंने कहा, अभी तीन महीने तक पेट्रोल-डीजल की कोई समस्या नहीं है. एलपीजी घरेलू उपयोग के लिए पूरी तरह उपलब्ध है. कमर्शियल गैस पर थोड़ा नियंत्रण किया गया है.