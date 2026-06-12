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BJP नेता को जान से मारने की धमकी, कुख्यात आपराधिक गिरोह ने 24 घंटे की दी चेतावनी

भाजपा नेता ओम प्रकाश यादव को कुख्यात गिरोह ने जान से मारने की धमकी दी है. पुलिस नहीं बढ़ाई सुरक्षा, जानें पूरा मामला.

Om Prakash Yadav death threat
भाजपा नेता ओम प्रकाश यादव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 12, 2026 at 2:15 PM IST

3 Min Read
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मसौढ़ी: भाजपा के नेता ओम प्रकाश यादव को एक अज्ञात व्यक्ति ने कुख्यात आपराधिक गिरोह के नाम से फोन कर जान से मारने की धमकी दी है. धमकी देने वाले ने 24 घंटे के अंदर उन्हें मौत के घाट उतारने की चेतावनी दी और बंगाल चुनाव में प्रचार करने को विषय बनाया. धनरूआ थाना क्षेत्र के ओम प्रकाश यादव भाजपा में लंबे समय से सक्रिय हैं.

बीजेपी नेता को जान से मारने की धमकी: फोन के तुरंत बाद ओम प्रकाश यादव ने पुलिस को सूचना दी और कॉल रिकॉर्डिंग सहित लिखित आवेदन दिया. धनरूआ पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. फोन करने वाले ने प्रचार बंद न करने पर अंजाम भुगतने और फिरौती की भी मांग की.

Om Prakash Yadav death threat
भाजपा नेता ओम प्रकाश यादव (ETV Bharat)

पहले भी कई नेताओं को मिल चुकी ऐसी धमकियां: कुख्यात आपराधिक गिरोह के नाम से पहले भी कई राजनीतिक नेताओं और सेलिब्रिटीज को धमकियां मिल चुकी हैं. पुलिस सभी पहलुओं पर गहन जांच कर रही है और धमकी के असली मकसद का पता लगाने का प्रयास कर रही है.

नेता ने बताया पूरा घटनाक्रम: ओम प्रकाश यादव ने बताया कि भाजपा दफ्तर से धनरूआ लौटते समय फोन आया. कॉल करने वाले ने खुद को कुख्यात गिरोह का सदस्य बताया और 24 घंटे में मारने की धमकी दी. उन्होंने धनरूआ थाने के अलावा पटना एसएसपी कार्यालय को भी सूचना दे दी है.

Om Prakash Yadav death threat
भाजपा में लंबे समय से सक्रिय (ETV Bharat)

"आज मैं अपने बीजेपी दफ्तर से जब कुछ काम करके धनरूआ लौट रहा था तो फोन आया. फोन पर बोला गया कि वो कुख्यात आपराधिक गिरोह से बोल रहे है, 24 घंटे में मौत के घाट उतारने की धमकी दी. उसके अलावा फिरौती की मांग की है. बंगाल चुनाव में प्रचार को विषय बनाया गया है."- ओम प्रकाश यादव, नेता, भाजपा

कॉल डिटेल्स खंगाल रही पुलिस: धनरूआ थानाध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि ओम प्रकाश यादव का आवेदन और धमकी वाली रिकॉर्डिंग मिली है. पुलिस कॉल डिटेल्स, नंबर की लोकेशन ट्रेसिंग और कुख्यात गिरोह से संभावित कनेक्शन की जांच कर रही है. साइबर सेल की मदद ली जा रही है.

"ओम प्रकाश यादव आवेदक हैं, उनका एक आवेदन मिला है. जिसमें रिकॉर्डिंग भी मिली है उसमें जान से मारने की धमकी दी गई है. पूरे मामले की छानबीन की जा रही है."-अमित कुमार, थानाध्यक्ष, धनरूआ

दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा: पुलिस ने ओम प्रकाश यादव की सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की निगरानी कर रही है. वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि सभी पहलुओं पर जांच चल रही है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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