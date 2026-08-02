ETV Bharat / state

नीरजा शर्मा का कांग्रेस विधायक पर हमला, बोलीं- तीन पीढ़ियों ने राज किया, लेकिन जनता के लिए तीन बड़े काम भी नहीं कराए

मुख्यमंत्री की ओर से लगभग 177 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा पर कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने सवाल उठाए थे.

भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा
भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा (ETV Bharat Dholpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 4:10 PM IST

|

Updated : August 2, 2026 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

धौलपुर: राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनियां कस्बे के फूलपुर स्टेडियम में 28 जुलाई को आयोजित मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसभा के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. मुख्यमंत्री की ओर से लगभग 177 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा पर कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा ने सवाल उठाए थे. इसके बाद भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने प्रेस वार्ता कर पलटवार किया और विधायक से कई सवाल पूछे.

नीरजा शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं. रांडोली रपट पर करीब 15 करोड़ रुपए की लागत से पुल का निर्माण कराया जाएगा, जिससे बरसात के दौरान पार्वती नदी में आने वाली बाढ़ के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी. यह पुल वर्षों पहले बन जाना चाहिए था, लेकिन लंबे समय तक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जनप्रतिनिधियों ने इस ओर कभी ध्यान नहीं दिया.

पढ़ें. सीएम ने धौलपुर को दी 176.95 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात, गोवर्धन परिक्रमा में श्रद्धालुओं को परोसा प्रसाद

भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा (ETV Bharat Dholpur)

उन्होंने कहा कि मनियां स्थित फूलपुर स्टेडियम में वर्षों से राजनीतिक सभाएं होती रही हैं, लेकिन इसके विकास की किसी ने चिंता नहीं की. मुख्यमंत्री ने अब स्टेडियम के विकास के लिए ढाई करोड़ रुपए की घोषणा की है. उन्होंने आरोप लगाया कि स्टेडियम की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाकर उसका समुचित विकास कराया जाएगा. मुख्यमंत्री ने मिसिंग लिंक रोड के निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं, जिससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा.

इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए 10 करोड़ रुपए दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि राजाखेड़ा में 37 बीघा भूमि पर कृषि उपज मंडी का निर्माण कराया जाएगा और रैहना वाली माता और लाठ वाली माता मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए की योजना भी स्वीकृत की गई है. उनके अनुसार मुख्यमंत्री ने धौलपुर जिले के विकास के लिए करीब 177 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं की घोषणा की है.

पढ़ें. रोहित बोहरा का आरोप, 'सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रही सरकार, धरातल पर नहीं हो रहे काम'

विकास के लिए पैसा मिलता है, भ्रष्टाचार के लिए नहीं : प्रेस वार्ता के दौरान नीरजा शर्मा ने बिना नाम लिए कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार विकास कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराती है, भ्रष्टाचार के लिए नहीं. उन्होंने आरोप लगाया कि राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की तीन पीढ़ियों ने लंबे समय तक प्रतिनिधित्व किया, लेकिन जनता के हित में तीन बड़े कार्य भी नहीं कराए.

कांग्रेस विधायक जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे : उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि क्षेत्र में जातीय राजनीति को बढ़ावा देकर लोगों को आपस में बांटने का काम किया गया. कांग्रेस सरकार के समय काली तीर और रीको जैसी योजनाओं की घोषणाएं हुई थीं, लेकिन वे धरातल पर नहीं उतर सकी. नीरजा शर्मा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विधायक जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं और पूर्व की योजनाओं का लाभ क्षेत्र को नहीं मिल सका.

Last Updated : August 2, 2026 at 5:10 PM IST

TAGGED:

BJP LEADER NEERJA SHARMA
MLA ROHIT BOHRA
धौलपुर में विकास योजनाओं की घोषणा
DHOLPUR POLITICS
DEVELOPMENT WORK IN DHOLPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.