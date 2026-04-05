नीरजा अशोक शर्मा बोलीं- रोहित बोहरा धोखेबाज, कांग्रेस और मानेसर में सचिन पायलट को दिया धोखा
नीरजा अशोक शर्मा ने कहा कि विधायक रोहित बोहरा ने जो जीत कर नहीं किया, हमने वह हार कर विकास का काम करवाया है.
Published : April 5, 2026 at 5:10 PM IST
धौलपुर : राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा की पुत्रवधू और भाजपा नेत्री नीरजा अशोक शर्मा को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर एक कार्यकर्ता सम्मेलन में जुबानी हमला बोला था. इसके बाद नीरजा अशोक शर्मा ने निज निवास पर प्रेस वार्ता कर रोहित बोहरा पर बिना नाम लिए उन्हें आड़े हाथ लिया है.
विधायक रोहित बोहरा का बिना नाम लिए हुए नीरजा अशोक शर्मा ने कहा गत 60 साल में राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए किया गया एक भी विकास कार्य नहीं गिना सकते हैं. राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा उनके परिवार ने राज किया है तो इसकी जवाबदेही वही तय करेंगे. उन्होंने आरोप लगाया कि राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए उन्होंने भाई से भाई को लड़ाया है. समाज में जातिवाद का जहर फैलाया है. दलाल और ठेकेदारों के माध्यम से लूट की दुकान चलाई है. उन्होंने तंज कसा कि जब रावण का घमंड नहीं चला, तो आपका क्या चलेगा?
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उन्होंने कहा कि हमारे चुनाव लड़ने से कष्ट हो रहा है. हम विचारों और विकास की राजनीति करते हैं. बीजेपी के कार्यकर्ता राजाखेड़ा की जनता के सुख दुख में हमेशा चट्टान की तरह साथ खड़े रहते हैं. आपको अपना धरातल खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, इसीलिए आप झल्ला रहे हैं और फ्रस्ट्रेशन में आ रहे हैं. उन्होंने विधायक पर विधानसभा में कथित अश्लील इशारे करने को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि आपने (विधायक) जो जीत कर नहीं किया, हमने वह हार कर विकास का काम करवाया है.
कांग्रेस और पायलट को दिया धोखा : उन्होंने आरोप लगाया कि आपका काम केवल लोगों को धोखा देने का है. जिस कांग्रेस पार्टी ने आपका सम्मान किया और टिकट दिया, उसके साथ ही आपने धोखा कर दिया. पार्टी को धोखा देकर सचिन पायलट के साथ मानेसर चले गए. फिर धन के लालच में सचिन पायलट को भी धोखा देकर आ गए. आपका काम केवल धोखा देना है.