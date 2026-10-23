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बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने किया दावा: जीतेंगे विधान परिषद की सभी 11 सीटें

बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने किया दावा. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: राजधानी के गोमतीनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार को भाजपा नेता नीरज सिंह ने विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. उन्होंने मतदान करने के बाद विधान परिषद की सभी 11 सीटों पर जीत का दावा किया.

ईटीवी भारत के इस सवाल पर कि गोरखपुर सीट इस बार भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, इस पर उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. हम सभी सीटें आसानी से जीतेंगे. हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है.

बीजेपी नेता नीरज सिंह ने किया दावा: जीतेंगे विधान परिषद की सभी 11 सीटें. (ईटीवी भारत) मतदान करने के बाद बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि भाजपा अपने काम के आधार पर जनता के बीच गई है. शिक्षा और शिक्षकों के लिए पार्टी के प्रतिनिधियों ने जो लड़ाई लड़ी है और सरकार ने जो काम किए हैं, उसी के आधार पर पार्टी को जीत की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले कई महीनों से इन चुनावों की तैयारी की थी. विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद का यह चुनाव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.