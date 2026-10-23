बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने किया दावा: जीतेंगे विधान परिषद की सभी 11 सीटें
बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि भाजपा अपने काम के आधार पर जनता के बीच गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 9:28 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 9:49 AM IST
लखनऊ: राजधानी के गोमतीनगर स्थित केंद्रीय विद्यालय में शुक्रवार को भाजपा नेता नीरज सिंह ने विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया. उन्होंने मतदान करने के बाद विधान परिषद की सभी 11 सीटों पर जीत का दावा किया.
ईटीवी भारत के इस सवाल पर कि गोरखपुर सीट इस बार भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की सीट बन गई है, इस पर उन्होंने कहा कि किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी. हम सभी सीटें आसानी से जीतेंगे. हमने इसके लिए बहुत मेहनत की है.
मतदान करने के बाद बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने कहा कि भाजपा अपने काम के आधार पर जनता के बीच गई है. शिक्षा और शिक्षकों के लिए पार्टी के प्रतिनिधियों ने जो लड़ाई लड़ी है और सरकार ने जो काम किए हैं, उसी के आधार पर पार्टी को जीत की उम्मीद है.
उन्होंने कहा कि भाजपा ने पिछले कई महीनों से इन चुनावों की तैयारी की थी. विधानसभा चुनाव से पहले विधान परिषद का यह चुनाव पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
लखनऊ खंड के दोनों उम्मीदवार इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह और उमेश द्विवेदी एक बार फिर विधान परिषद पहुंचेंगे.
प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह ने गोरखपुर खंड की सीटों पर मुकाबले को लेकर ईटीवी भारत के सवाल पर कहा कि वहां भी भाजपा के लिए रास्ता सुगम रहेगा. उन्होंने कहा कि गोरखपुर से मिल रही खबरों के मुताबिक संगठन ने पूरी तैयारी की है.
पार्टी गोरखपुर खंड की शिक्षक और स्नातक, दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा सभी 11 सीटों पर जीत हासिल करेगी, मुझे पूरा भरोसा है.