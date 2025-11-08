ETV Bharat / state

सहारनपुर में BJP नेता की हत्या; सोते समय माथे के बीचो-बीच मारी गई गोली, सबसे पहले बहू ने देखी बॉडी

भाजपा अंबेहटा मंडल के उपाध्यक्ष धर्म सिंह (इनसेट में), हत्या के बाद मौके पर जमा ग्रामीण. ( Photo Credit; Family/ ETV Bharat )

सहारनपुर: उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में शुक्रवार की रात बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई. वारदात को रात में उस समय अंजाम दिया गया जब बीजेपी नेता आंगन में चारपाई पर और परिवार के अन्य सदस्य कमरों में सो रहे थे. घटना की जानकारी सुबह तब हुई जब बहू चाय देने के लिए गई थी.

सहारनपुर के नकुड़ इलाके के गांव डिडोली में आंगन में सो रहे भाजपा अंबेहटा मंडल के उपाध्यक्ष 65 वर्षीय धर्म सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई. भाजपा नेता का शव चारपाई पर खून से लथपथ मिला. शनिवार सुबह जब उनकी पुत्रवधू चाय देने गई तो वहां का नजारा देख उसके होश उड़ गए.

खून से लथपथ शव देखकर उसकी चीख निकल गई. बहू की चीख सुन परिजन और पड़ोसी मौके पर पहुंचे तो उनके पैरों तले से भी जमीन खिसक गई. शव देख परिजनों में कोहराम मच गया. हत्या की सुचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

धर्म सिंह का बेटा सुशील भी अंबेहटा भाजपा मंडल के महामंत्री के पद पर है. बेटे सुशील ने बताया कि शुक्रवार की रात करीब 9 बजे वह पिता को चाय देने गया था. तब सबकुछ ठीक था. पिता घर के पीछे आंगन में सो रहे थे. उसके बाद परिवार के सभी लोग सो गए.

सुबह करीब 6:45 बजे जब उसकी पत्नी उनको चाय देने गई, तब घटना की जानकारी हुई. चारपाई पर खून से लथपथ शव पड़ा था. आसपास खून ही खून बिखरा था. उनकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी. उनका परिवार 2014 में भाजपा में शामिल हुआ था.