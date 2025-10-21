ETV Bharat / state

फिरोजाबाद में दीपावली की सुबह लापता हुए भाजपा नेता, मॉर्निंग वॉक पर निकले थे, तलाश में जुटी पुलिस

जिवेंद्र सिंह मंगलवार सुबह 4:50 बजे घर से टहलने के लिए निकले थे. फोन घर पर ही छोड़ दिया था.

भाजपा नेता को तलाश रही पुलिस.
भाजपा नेता को तलाश रही पुलिस.
Published : October 21, 2025 at 3:17 PM IST

फिरोजाबाद : शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के नेता और पेट्रोल पंप संचालक लापता हो गए. काफी देर तक घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने गुमशुदगी दर्ज कराई. वहीं पुलिस ने अपहरण की घटना से इनकार किया है. सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. तलाश में पुलिस की दो टीमें लगाई गई हैं.

शिकोहाबाद के मोहल्ला एटा बुर्ज में रहने वाले जिवेंद्र सिंह (62) पुत्र होरीलाल भारतीय जनता पार्टी लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व नगर अध्यक्ष रह चुके हैं और पेट्रोल पंप संचालक के साथ-साथ ब्रेकरी का भी कारोबार करते हैं. जिवेंद्र के लापता होने से परिजनों को अनहोनी का डर सता रहा है.

अपर पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया, जिवेंद्र सिंह मंगलवार सुबह 4:50 बजे घर से टहलने के लिए निकले थे. फोन घर पर ही छोड़ दिया था. काफी देर तक वह घर नहीं लौटे तो परिजनों को चिंता हुई. उनके बेटों ने आसपास और संभावित ठिकानों पर खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं चला.

इसके बाद परिजनों की तरफ से उनके गायब होने की जानकारी शिकोहाबाद थाना पुलिस को दी गई. थाना पुलिस ने मौके पर जाकर परिजनों से बात की और उनसे यह पूछा कि वह कब और कहां तक टहलने के लिए जाते थे. अपना फोन रोज छोड़ जाते थे या आज ही छोड़ गए. कितने बजे तक घर लौट के आ जाते थे.

इन सब बिंदुओं पर पूछताछ के बाद पुलिस ने आसपास सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला. फुटेज में वह अकेले जाते दिखे हैं. पुलिस ने फिलहाल अपहरण की घटना होने से इनकार किया है.

पुलिस अधीक्षक देहात अनुज चौधरी ने बताया कि अभी तक अपहरण जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. उनकी तलाश के लिए दो टीमों का गठन किया गया है. जिस रास्ते पर यह टहलने जाते थे वहां लगे सीसीटीवी कैमरा को चेक किया जा रहा है.

