भाजपा नेता मानवेंद्र सिंह को धमकी, जोधपुर में घर पर बढ़ाई सुरक्षा

पुलिस को खुफिया सूचना मिली थी कि बीकानेर के एक हार्डकोर बदमाश की ओर से उन्हें जानलेवा खतरा है. इसकी पड़ताल के बाद पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा के निर्देश पर पुलिस आयुक्त ओमप्रकाश ने जोधपुर पुलिस लाइन से गाड़ी और जवान तैनात किए हैं. पुलिस कमिश्नरेट के चार हथियारबंद जवान अब जसोल के साथ ही रहेंगे. मानवेंद्र सिंह जसोल भाजपा से बाड़मेर-जैसलमेर के सांसद रह चुके हैं और शिव (बाड़मेर) से विधायक भी रहे हैं. उनके पिता जसवंत सिंह जसोल को लोकसभा का टिकट नहीं दिए जाने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से हुए विवाद के बाद दोनों पिता-पुत्र ने पार्टी छोड़ दी थी.

जोधपुर: भाजपा नेता व पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह जसोल को एक हार्डकोर बदमाश ने धमकी दी है. इसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है. उनके पावटा स्थित आवास पर चौबीस घंटे के लिए हथियारबंद जवान तैनात कर दिए गए. जसोल फिलहाल दिल्ली में हैं.

गोदारा गैंग के गुर्गे ने दी धमकी: पुलिस की गोपनीय जांच में पुष्टि हुई है कि बीकानेर का एक हार्डकोर बदमाश काफी समय से विदेश में है और संभवतः दुबई में रह रहा है. वह गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग का खास गुर्गा है. उसने हाल ही में पश्चिमी राजस्थान के दो कुख्यात बदमाशों से जसोल को लेकर संपर्क किया था. बदमाशों में से किसी एक ने यह जानकारी लीक कर दी. इसके बाद एजेंसियों को सूचना मिलने पर पड़ताल की गई तो पता चला कि दुबई में बैठा बदमाश जसोल को नुकसान पहुंचाने की फिराक में है. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की. हालांकि पुलिस का कोई भी अधिकारी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है और सिर्फ मुख्यालय के निर्देशों की पालना करने की बात कही जा रही है.

16 दिसंबर से शुरू करेंगे सरहद समृद्धि यात्रा: पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय जसवंत सिंह जसोल के पुत्र मानवेंद्र सिंह जसोल 16 दिसंबर से सरहद समृद्धि यात्रा शुरू करने वाले हैं. इसके तहत वे पश्चिमी राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े कस्बों और गांवों में जाएंगे. इस दौरान उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे.

सीएम के साथ नजदीकियों से नियुक्ति के कयास: जसोल कांग्रेस छोड़कर गत विधानसभा चुनाव से पहले वापस भाजपा में आए थे. उनकी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ नजदीकियां किसी से छुपी हुई नहीं हैं. सीएम के पश्चिमी राजस्थान के हर दौरे पर वे प्रमुखता से उनके साथ नजर आते हैं. अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही उनकी किसी बड़ी राजनीतिक नियुक्ति भी हो सकती है.