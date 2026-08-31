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जेपीएनआईसी को बेचे जाने के अखिलेश यादव के दावे पर क्या बोले भाजपा सांसद नीरज शेखर?

बलिया में भाजपा नेता मंटन वर्मा ने 101 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का किया उद्घाटन

नीरज शेखर, राज्यसभा सांसद
नीरज शेखर, राज्यसभा सांसद (Photo credit;ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 31, 2026 at 10:28 AM IST

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बलिया: रविवार को भाजपा नेता मंटन वर्मा 101 फीट के राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन करने बलिया के बैरिया पहुंचे. इस दौरान बीजेपी सांसद नीरज शेखर ने सरकार द्वारा जेपीएनआईसी को लीज पर दिए जाने के सरकार के फैसले को सही ठहराया.

लखनऊ के जेपीएनआईसी को बेचे जाने के अखिलेश यादव के बयान पर भाजपा के राज्यसभा सांसद नीरज शेखर ने पलटवार किया. सरकार ने यह फैसला सोच समझकर लिया है. यदि कोई चीज ऐसे पड़ी हुई है तो उससे कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है. रखरखाव अच्छा हो सकता है, उसमें कॉन्फ्रेंसिंग हॉल एक अच्छा बन सकता है.

वह बिल्डिंग उपयोग में आ जाए, जिससे आर्थिक लाभ होगा. जेपी हम बलिया वालों के लिए प्रतीक हैं, जिन्होंने देश के लिए आंदोलन किया था.

नीरज शेखर, राज्यसभा सांसद (Video Credit; ETV Bharat)
उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा देखरेख और रखरखाव न करने के सवाल पर नीरज शेखर ने कहा कि सरकार हर एक काम नहीं कर सकती. होटल चलाये, सरकार ऑडिटोरियम चलाये या सरकार इस देश की रक्षा के बारे में सोचे.उन्होंने सपा और कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा, जेपी का सम्मान कांग्रेस और सपा के लोग नहीं करेंगे. जेपी का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे. जेपी का सम्मान वही करेगा, जिसने 1975 में त्रासदी झेली है, 19 महीने लोग किस तरह से बीते हैं. इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी सम्मान देने में जेपी के पीछे नहीं होती है. जेपी के लिए सम्मान है और हमेशा रहेगा, बलिया में भी जयप्रकाश नारायण ट्रस्ट पर काम हुआ है.

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