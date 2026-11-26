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उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीजेपी को लगा, इस बड़े नेता ने थामा कांग्रेस का हाथ

अमित जोशी और महेश जगूड़ी कांंग्रेस में शामिल हुए. ( ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले कांग्रेस और बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगे हुए है. इसी क्रम में आज गुरुवार 26 नवंबर को उत्तराखंड के कई नेताओं ने कांग्रेस का हाथ थामा है. एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व मीडिया प्रभारी अमित जोशी ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की तो वहीं डीएवी पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और मोथरोवाला धर्मपुर विधानसभा के पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य महेश जगूड़ी भी कांग्रेस में चले गए.

गुरुवार को कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में सभी नेताओं की ज्वाइनिंग कराई गई. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा और अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी की मौजूदगी में अमित जोशी ने कांग्रेस का दामन थामा है.