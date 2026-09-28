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खूंटी में बरसे पूर्व सीएम मधु कोड़ाः बोले- जब थानों की बोली लगेगी तो कैसे थमेगा अवैध खनन

झारखंड में अवैध खनन और खनिज संपदा की तस्करी को लेकर बीजेपी नेता मधु कोड़ा ने सरकार को घेरा है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

BJP leader Madhu Koda targeted Hemant government over illegal mining and smuggling of mineral resources in Jharkhand
पूर्व सीएम मधु कोड़ा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 10:55 PM IST

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रांची/​खूंटीः झारखंड में अवैध खनन और खनिज संपदा की तस्करी को लेकर सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने खूंटी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान शासन-प्रशासन की कार्यप्रणाली की बखिया उधेड़ते हुए राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला. उन्होंने दो टूक आरोप लगाया कि पूरा अवैध कारोबार पुलिस-प्रशासन के सीधे संरक्षण और मिलीभगत से संचालित हो रहा है.

ईटीवी भारत को दिए बयान में ​मधु कोड़ा ने जमीनी हकीकत उजागर करते हुए कहा कि पिछले दिनों उन्होंने खुद अवैध खनन में लिप्त लोगों, वाहनों और भारी मशीनों को रंगे हाथ पकड़वाकर थाना के सुपुर्द किया था. मगर बेहद अफसोस की बात है कि रसूखदारों पर कानूनी शिकंजा कसने के बजाय उन्हें छोड़ दिया गया और आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. जब खुद रखवाले ही लुटेरों के साथ संलिप्त हो जाएं, तो फिर खनन माफियाओं पर अंकुश कैसे लगेगा.

​पुलिस महकमे में तबादला और पोस्टिंग व्यवस्था पर तीखा प्रहार करते हुए उन्होंने कहा कि जब थानों की पोस्टिंग के लिए खुली बोली और डाक लगेगी, तो थानेदार ईमानदारी से कानून का पालन कैसे कराएगा. उन्होंने कटाक्ष किया कि पुलिस के पास आम जनता की फरियाद सुनने, हत्या-डकैती और अवैध खनन रोकने की फुर्सत नहीं है. अधिकारी केवल निजी कमाई के लिए सड़कों पर खड़े नजर आते हैं. जिलों में गठित खनन टास्क फोर्स को उन्होंने पूरी तरह बेअसर और कागजी बताया.

मधु कोड़ा ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि प्रशासनिक निगरानी में हो रही राज्य की इस खुली लूट को स्थानीय तंत्र नहीं रोक सकता. उन्होंने स्पष्ट मांग रखी कि राज्यभर में चल रहे अवैध खनन और सिंडिकेट की केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) से उच्चस्तरीय जांच कराई जाए ताकि पर्दे के पीछे बैठे असली संरक्षकों को बेनकाब किया जा सके.

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ILLEGAL MINING AND SMUGGLING
अवैध खनन की सीबीआई जांच की मांग
ILLEGAL MINING

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