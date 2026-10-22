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'वोट चोरी से बने हैं 14-14 बार के विधायक', उत्तराखंड में कांग्रेस पर लगा आरोप, बीजेपी नेत्री के खोला मोर्चा

बीजेपी नेता नेता मधु चौहान ( ETV Bharat )

उत्तराखंड में देहरादून की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं चकराता विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता मधु चौहान ने कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं. मधु चौहान का कहना है कि 'आज जहां कांग्रेस देशभर में वोट चोरी को लेकर हंगामा कर रही है लेकिन ये त्यूनी क्षेत्र है, यहां जो 14-14 बार के विधायक बने हुए हैं, वो सिर्फ वोट चोरी कर के ही बने हुए हैं. इनका कोई जनाधार नहीं है.' मधु चौहान ने कहा कि, जनता को डरा धमकाकर यह लोग वोट लेते हैं. मधु चौहान का यह भी आरोप है कि, जब एसआईआर हुआ, तब जिला पंचायत अध्यक्ष का वोट दो जगह था. ये लोग फर्जी वोट के जरिए जीतते हैं.