'वोट चोरी से बने हैं 14-14 बार के विधायक', उत्तराखंड में कांग्रेस पर लगा आरोप, बीजेपी नेत्री के खोला मोर्चा
मधु चौहान ने बिना नाम लिए कहा कि जो कई बार के विधायक हैं, उनका जनाधार नहीं है. वो वोट चोरी कर विधायक बने हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 22, 2026 at 11:04 PM IST
देहरादून: देशभर में इन दिनों वोट चोरी को लेकर हो-हल्ला मचा हुआ है. कांग्रेस के साथ ही तमाम सहयोगी दलों ने वोट चोरी को लेकर देशभर में कैंपेन चलाया हुआ है. विपक्ष वोट चोरी के आरोपों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांग रहा है. सीजेपी के कार्यकर्ता भी वोट चोरी को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. इसके उलट उत्तराखंड में बीजेपी नेता ने कांग्रेस पर वोट चोरी का आरोप लगाया है.
उत्तराखंड में देहरादून की पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष एवं चकराता विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी नेता मधु चौहान ने कांग्रेस पर वोट चोरी के आरोप लगाए हैं. मधु चौहान का कहना है कि 'आज जहां कांग्रेस देशभर में वोट चोरी को लेकर हंगामा कर रही है लेकिन ये त्यूनी क्षेत्र है, यहां जो 14-14 बार के विधायक बने हुए हैं, वो सिर्फ वोट चोरी कर के ही बने हुए हैं. इनका कोई जनाधार नहीं है.' मधु चौहान ने कहा कि, जनता को डरा धमकाकर यह लोग वोट लेते हैं. मधु चौहान का यह भी आरोप है कि, जब एसआईआर हुआ, तब जिला पंचायत अध्यक्ष का वोट दो जगह था. ये लोग फर्जी वोट के जरिए जीतते हैं.
बता दें कि, मधु चौहान राजनीतिक दबाव और धमकी से जुड़े कथित आरोपों को लेकर बयान दे रही थीं. यह आरोप कांग्रेस विधायक के भाई पर लगे हैं, जिनका एक कथित ऑडियो सामने आया है. इसी को लेकर मधु चौहान ने कहा कि लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी राजनीतिक पसंद रखने और स्वतंत्र रूप से अपनी बात कहने का अधिकार है. राजनीति जनता की सेवा का माध्यम है, न कि भय, दबाव और धमकी का. किसी भी नागरिक को अपनी राजनीतिक पसंद के कारण भयभीत या प्रताड़ित महसूस नहीं करना चाहिए.
उन्होंने विश्वास जताया कि प्रशासन मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच करेगा और तथ्यों के आधार पर उचित कदम उठाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि यदि जांच में कोई व्यक्ति प्रभावित पाया जाता है, तो उसे नियमानुसार न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने प्रशासन से सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो और पूरे प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों के आधार पर जांच कराने की मांग की है.
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