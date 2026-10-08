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महिला पुलिसकर्मी से राहुल गांधी के व्यवहार पर मदन राठौड़ ने उठाया सवाल, कहा- उन्हें मर्यादा का भी ख्याल नहीं

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित व्यवहार पर बयान दिया है. दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुई घटना का जिक्र करते हुए राठौड़ ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं से मर्यादा और गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा होती है. उन्होंने सवाल उठाया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी किसी महिला पुलिसकर्मी के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक विरोध का मामला नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में आचरण और मर्यादा से भी जुड़ा सवाल है. राहुल गांधी को महिला पुलिसकर्मी के साथ व्यवहार करते समय शिष्टाचार और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था. राठौड़ ने कहा कि इस मामले पर मीडिया और राजनीतिक दलों को भी सवाल उठाने चाहिए.