महिला पुलिसकर्मी से राहुल गांधी के व्यवहार पर मदन राठौड़ ने उठाया सवाल, कहा- उन्हें मर्यादा का भी ख्याल नहीं
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस के इस प्रदर्शन को नौटंकी बताते हुए कहा कि उसका मकसद केवल जनता के बीच भ्रम पैदा करना है.
Published : October 8, 2026 at 5:20 PM IST
जयपुर: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के महिला पुलिसकर्मी के साथ कथित व्यवहार पर बयान दिया है. दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान हुई घटना का जिक्र करते हुए राठौड़ ने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले नेताओं से मर्यादा और गरिमापूर्ण आचरण की अपेक्षा होती है. उन्होंने सवाल उठाया कि एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी किसी महिला पुलिसकर्मी के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा कि यह केवल राजनीतिक विरोध का मामला नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जीवन में आचरण और मर्यादा से भी जुड़ा सवाल है. राहुल गांधी को महिला पुलिसकर्मी के साथ व्यवहार करते समय शिष्टाचार और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था. राठौड़ ने कहा कि इस मामले पर मीडिया और राजनीतिक दलों को भी सवाल उठाने चाहिए.
राठौड़ ने दिल्ली में चुनाव आयोग के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस समय चुनाव आयोग वर्सेज कांग्रेस पार्टी चल रहा है. कांग्रेस को चुनाव आयोग से कोई शिकायत है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया के तहत समय लेकर प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोग से मिलना चाहिए. राठौड़ ने कहा कि चुनाव आयोग के सामने शिकायत रखने की प्रक्रिया तय है. पांच से सात लोगों का प्रतिनिधिमंडल समय लेकर अधिकारियों से मिल सकता है और अपनी बात रख सकता है. इसके बजाय 300-400 लोगों को लेकर प्रदर्शन करना केवल सुर्खियों में बने रहने की कोशिश है. राठौड़ ने इसे राजनीतिक नौटंकी बताते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि इस तरह के प्रदर्शन से निर्वाचन आयोग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने वाली.
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जनता को भ्रमित करने की कोशिश: राठौड़ ने आरोप लगाया कि कांग्रेस विरोध प्रदर्शन के जरिए जनता के बीच भ्रम पैदा करना चाहती है. उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के सामने शिकायत रखने के लिए लोकतांत्रिक और निर्धारित रास्ता मौजूद है. राजनीतिक दलों को उसी प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. कांग्रेस नेताओं की ओर से एकजुटता के दावों पर राठौड़ ने कहा कि 'हम सब एक हैं' कहने की जरूरत उसी को पड़ती है, जिसके मन में एकता को लेकर संदेह हो. उन्होंने कहा कि केवल फोटो फ्रेम में एक साथ खड़े होने से संगठनात्मक एकता साबित नहीं होती. राठौड़ ने कांग्रेस के भीतर मतभेद और मनभेद होने का दावा करते हुए सचिन पायलट से जुड़े हालिया घटनाक्रम का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा की ओर से सचिन पायलट के बयान को लेकर दिए गए बयानों से पार्टी की अंदरूनी स्थिति सामने आती है. राठौड़ ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस के नेता सचिन पायलट को बच्चा समझते हैं, जिन्हें बयान देने के लिए पकड़कर लाने की बात कही जाए.
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11 अक्टूबर को होगा संकल्प पत्र जारी: राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले भाजपा संगठन पूरी तरह सक्रिय है. उन्होंने दावा किया कि केंद्र और राज्य सरकार ने विकास के काम किए हैं और भाजपा इन्हीं मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी. 11 अक्टूबर को भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को लेकर पार्टी का रोडमैप सामने रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा ग्रामीण इलाकों में भी विकास और सुविधाओं को मजबूत करने के मुद्दे के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. पार्टी ग्रामीण क्षेत्र के मुद्दों के आधार पर संकल्प पत्र तैयार करेगी.
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