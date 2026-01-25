रामनगर छोई हिंसा प्रकरण, 3 महीने बाद जेल से रिहा हुए भाजपा नेता मदन जोशी, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत
रामनगर में छोई हिंसा मामले में बीजेपी नेता मदन जोशी जेल से रिहा हो गए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 25, 2026 at 1:55 PM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के छोई क्षेत्र में 23 अक्टूबर 2025 को हुई हिंसा मामले पर जेल में बंद भाजपा नेता मदन जोशी आज जेल से रिहा हुए. मामला बरेली से मांस लेकर आ रहे पिकअप चालक नासिर हुसैन पर हुई भीड़ की हिंसा से जुड़ा है. घटना में भीड़ ने नासिर हुसैन की जमकर पिटाई की थी और उसकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की थी. हमले में नासिर गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.
घटना के बाद नासिर की पत्नी नूरजहां की तहरीर पर पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 5 नामजद आरोपी भी शामिल थे. जांच के दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए और चार्जशीट दाखिल की.
जानकारी के अनुसार, इस मामले में अब तक लगभग 6 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. वहीं, इस प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए भाजपा नेता मदन जोशी 3 महीने तक जेल में रहने के बाद आज सुबह रिहा हो गए. जेल से रिहाई के बाद मदन जोशी रामनगर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह-जगह जोरदार स्वागत किया. स्वागत के दौरान फूल-मालाओं के साथ आतिशबाजी भी की गई.
मदन जोशी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें शुरू से ही न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था. उन्होंने कहा कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि हिंदुत्व की जीत है. मदन जोशी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी आभार जताते हुए कहा कि सरकार और न्याय व्यवस्था पर उन्हें पूरा विश्वास था.
वहीं जब उनसे भाजपा मंडल के चारों अध्यक्षों के स्वागत कार्यक्रम में शामिल न होने को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि इस समय आगामी चुनाव नजदीक हैं और सभी पदाधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में संगठनात्मक कार्यों में व्यस्त हैं.
