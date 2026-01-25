ETV Bharat / state

रामनगर छोई हिंसा प्रकरण, 3 महीने बाद जेल से रिहा हुए भाजपा नेता मदन जोशी, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के छोई क्षेत्र में 23 अक्टूबर 2025 को हुई हिंसा मामले पर जेल में बंद भाजपा नेता मदन जोशी आज जेल से रिहा हुए. मामला बरेली से मांस लेकर आ रहे पिकअप चालक नासिर हुसैन पर हुई भीड़ की हिंसा से जुड़ा है. घटना में भीड़ ने नासिर हुसैन की जमकर पिटाई की थी और उसकी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की थी. हमले में नासिर गंभीर रूप से घायल हो गया था. जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

घटना के बाद नासिर की पत्नी नूरजहां की तहरीर पर पुलिस ने मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस प्रकरण में करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें 5 नामजद आरोपी भी शामिल थे. जांच के दौरान पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए और चार्जशीट दाखिल की.

जानकारी के अनुसार, इस मामले में अब तक लगभग 6 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है. वहीं, इस प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपी बनाए गए भाजपा नेता मदन जोशी 3 महीने तक जेल में रहने के बाद आज सुबह रिहा हो गए. जेल से रिहाई के बाद मदन जोशी रामनगर पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जगह-जगह जोरदार स्वागत किया. स्वागत के दौरान फूल-मालाओं के साथ आतिशबाजी भी की गई.