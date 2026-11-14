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सिंचाई विभाग के टेंडरों पर सियासी संग्राम, बीजेपी का गणेश गोदियाल पर पलटवार, पूछा- सबूत कहां हैं?

सिंचाई विभाग के टेंडरों पर सियासत तेज ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में 2675 करोड़ रुपये के सिंचाई विभाग के टेंडरों को लेकर सियासी विवाद गहराता जा रहा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल द्वारा भाजपा सरकार पर टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद अब भाजपा नेता मदन जोशी ने पलटवार किया है. मदन जोशी ने कांग्रेस के आरोपों को निराधार बताते हुए गणेश गोदियाल से सवाल किया कि यदि टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके ठोस सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं?

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर रामनगर के मोहान क्षेत्र में सिंचाई विभाग की गूल पर अतिक्रमण से जुड़े गंभीर आरोप भी लगाए. मदन जोशी ने कहा कि 2675 करोड़ रुपये की निविदा राशि को सीधे सरकारी भुगतान या भ्रष्टाचार की रकम बताना सही नहीं है. टेंडर आमंत्रित करना, टेंडर स्वीकृत करना, कार्यादेश जारी करना और भुगतान करना चार अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस इन प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर जनता के सामने गलत तस्वीर पेश कर रही है, यदि किसी अधिकारी, ठेकेदार या अन्य व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.