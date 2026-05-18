ETV Bharat / state

मेरठ में बिजली कटौती पर बीजेपी नेता ने अफसरों को सुनाई खरी खोटी

राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेई ने बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताते हुए तुरंत सुधार के निर्देश दिए.

मेरठ में बिजली कटौती का मामला
मेरठ में बिजली कटौती का मामला (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: मोहनपुरी क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेई सोमवार को बिजली घर पहुंच गए और अफसरों समेत कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई.

जानकारी के अनुसार, मोहनपुरी इलाके से बिजली कटौती की शिकायतें हर रोज मिल रही थीं, जिससे परेशान सांसद सीधे मोहनपुरी स्थित उपकेंद्र पहुंच गए और वहां मौजूद कर्मचारियों की क्लास लगा दी, साथ ही मुख्य अभियंता वितरण मेरठ-1 रजनीकांत मिश्र को भी कॉल कर उपकेंद्र बुला लिया और बिजली आपूर्ति व्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताते हुए तुरंत सुधार के निर्देश दिए.

राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेई (Viseo Credit; ETV Bharat)


सांसद ने गुस्से में कहा कि मेरठ में कलेक्टर, कप्तान और कमिश्नर की कोठी की बत्ती जलेगी और उन्हें तनख्वाह देने वाले जनता के घर की लाइट कटेगी, ये बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती. महकमे के अधिकारी से उन्होंने पूछा भी कि ऐसा क्यों हो रहा है, साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महकमे के नुमाइंदे फोन पर बात तक ठीक से नहीं करते, कॉल तक रिसीव नहीं करते.

सांसद ने मुख्य अभियंता रजनीकांत मिश्र, अधिशासी अभियंता नॉर्थ प्रशांत सोनी और 33 केवीए के एसडीओ अमित मिश्र से पूछ लिया कि मोहनपुरी, गंगानगर की लाइन अगर खराब रहती है, तो फिर पुलिस लाइन व अधिकारियों की कोठी की लाइट कैसे ठीक रहती है, जबकि लाईन एक ही है, इस पर अफसरों ने गंभीरता दिखाने का भरोसा दिया, वहीं अफसरों ने कॉल करके अपने मातहतों को भी फटकार लगाते हुए व्यवहार सही रखने की हिदायत दी.

ईटीवी भारत से सांसद लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने बताया कि वार्ड 47 के पार्षद कुलदीप वाल्मीकि ने उन्हें समस्या बताई थी, वे खुद भी यह नोटिस कर रहे थे कि विभाग से बिजली कटौती का मामला ज्यादा आ रहा है. इस संबंध में जब पार्षद ने बिजलीघर के एसएसओ को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि वह किसी पार्षद से बात नहीं करेंगे. सांसद ने आरोप लगाया कि मोहनपुरी उपकेंद्र से पिछले 15 दिन में हर दिन औसतन छह घंटे बिजली जाने का रिकॉर्ड है.

अफसरों के द्वारा कुछ मजबूरी भी बताई गई, जिस पर सांसद ने कहा, मेंटेनेंस करके सिस्टम को मजबूत कौन करेगा. उन्होंने लापरवाही के लिए बिजली विभाग के अफसरों को जिम्मेदार बताया, जिसके बाद, चीफ इंजीनियर मिश्रा ने गंगा नगर से लेकर मोहनपुरी और बेगम पुल से शास्त्रीनगर तक विद्युत लाईन पर आने वाले सभी पेड़ों की छंटाई करने के निर्देश दिए.


सांसद के विद्युत उपकेंद्र पर पहुंचकर कर एक नई व्यवस्था शुरू कराई, अब जब भी गंगानगर से मोहनपुरी की बिजली बंद होगी, तो मैडीकल से मोहनपुरी की बिजली 5 मिनट में जोड़ दी जाएगी. सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेई ने कहा, विधुत विभाग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपेक्षा के अनुरुप विद्युत आपूर्ति को जारी रखे अन्यथा हम उनके विरुद्ध कार्यवाही हेतु शासन से बात करेंगें.

बता दें कि बाजपेयी अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर हैं. कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा खडे़ रहते हैं, जिससे अफसर भी उनसे घबराते हैं.

ये भी पढ़ें: 44 डिग्री पारे में 8 मोहल्लों में 42 घंटे तक Power Cut, कानपुर बिजली विभाग का नया Alert

ये भी पढ़ें: कानपुर में स्मार्ट मीटर के खिलाफ सपा का हल्लाबोल, पुलिस से तीखी झड़प, धरने पर बैठे कार्यकर्ता

TAGGED:

POWER CUTS ISSUE IN MEERUT
POWER CUTS IN SUMMER
COMPLAINT REGARDING POWER CUTS
RAJYA SABHA MP LAXMIKANT VAJPAYEE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.