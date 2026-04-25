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भाजपा नेता जयपाल पूनिया हत्याकांड मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास, एक-एक लाख का जुर्माना

आरोपियों को कोर्ट से बाहर लाती पुलिस ( ETV Bharat File Photo )

कुचामन सिटी: डीडवाना–कुचामन जिले के नावां क्षेत्र के बहुचर्चित जयपाल पूनिया हत्याकांड में एडीजे न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए मामले से जुड़े सभी 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता बोदूराम चौधरी ने बताया कि महाराजपुरा निवासी आरोपी मोती सिंह को IPC की धारा 302 और 120B में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. वहीं अन्य 8 दोषियों सीकर निवासी संदीप कुमार उर्फ जूनिया, झुंझुनू निवासी तेजपाल सिंह, हरियाणा निवासी कृष्ण कुमार, नावां निवासी हारून मोहम्मद, सीकर निवासी रणजीत उर्फ अजीत, हरियाणा निवासी राजेश रावत उर्फ राजेश मोटा, नावां निवासी फिरोज खान उर्फ फारुख और हरियाणा निवासी राजेश उर्फ लिडरिया को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है. इसके अलावा अदालत ने इन सभी दोषियों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है, जिसमें धारा 427 में एक वर्ष कारावास, धारा 341 में एक माह कारावास, धारा 148 में 2 वर्ष कारावास और 5000 रुपए जुर्माना शामिल है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. पढ़ें: भाजपा नेता जयपाल पूनिया हत्याकांड: तत्कालीन कांग्रेस विधायक के भाई सहित 9 दोषी करार, 2 बरी