भाजपा नेता जयपाल पूनिया हत्याकांड मामले में 9 दोषियों को आजीवन कारावास, एक-एक लाख का जुर्माना
जयपाल पूनिया की पत्नी सरिता पूनिया ने कहा कि उन्हें न्यायालय और भगवान पर पूरा भरोसा था और आज उन्हें न्याय मिला है.
Published : April 25, 2026 at 8:30 PM IST
कुचामन सिटी: डीडवाना–कुचामन जिले के नावां क्षेत्र के बहुचर्चित जयपाल पूनिया हत्याकांड में एडीजे न्यायालय ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए मामले से जुड़े सभी 9 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया.
मामले की जानकारी देते हुए अधिवक्ता बोदूराम चौधरी ने बताया कि महाराजपुरा निवासी आरोपी मोती सिंह को IPC की धारा 302 और 120B में दोष सिद्ध होने पर आजीवन कारावास तथा एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है. वहीं अन्य 8 दोषियों सीकर निवासी संदीप कुमार उर्फ जूनिया, झुंझुनू निवासी तेजपाल सिंह, हरियाणा निवासी कृष्ण कुमार, नावां निवासी हारून मोहम्मद, सीकर निवासी रणजीत उर्फ अजीत, हरियाणा निवासी राजेश रावत उर्फ राजेश मोटा, नावां निवासी फिरोज खान उर्फ फारुख और हरियाणा निवासी राजेश उर्फ लिडरिया को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक-एक लाख रुपए जुर्माना लगाया है. इसके अलावा अदालत ने इन सभी दोषियों को अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई है, जिसमें धारा 427 में एक वर्ष कारावास, धारा 341 में एक माह कारावास, धारा 148 में 2 वर्ष कारावास और 5000 रुपए जुर्माना शामिल है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
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अधिवक्ता ने बताया कि 14 मई, 2022 को नावां में भाजपा नेता और नमक कारोबारी जयपाल पूनिया की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. बोलेरो गाड़ी में आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे उनकी मौत हो गई थी. फैसले के बाद जयपाल पूनिया की पत्नी सरिता पूनिया ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें न्यायालय और भगवान पर पूरा भरोसा था और आज उन्हें न्याय मिला है. उन्होंने कहा कि यह फैसला उनके परिवार के लिए संतोषजनक है और इससे समाज में कानून का विश्वास और मजबूत होगा.
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सुरक्षा और कानून व्यवस्था: सजा के ऐलान के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे. फैसले के बाद सभी 9 दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया. गौरतलब है कि इस मामले में दो अन्य आरोपियों, कुलदीप और हनुमान राम को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने पहले ही बरी कर दिया था. 14 मई 2022 को नावां सिटी में हुई इस जघन्य हत्या के मामले में करीब चार साल बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय मिला है.