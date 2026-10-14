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'राहुल गांधी कौन हैं, मैं उन्हें पहचानता नहीं, बहुत सारे पागलों को भर्ती किया है...;' भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री के बिगड़े बोल

उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी मंत्री जगदीश पटेल ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री व उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी मंत्री जगदीश पटेल ने कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पर तीखा बयान दिया. मेडिकल वाहन के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी कौन हैं? बहुत सारे पागलों को भर्ती किया है, और एक पागल है. जगदीश पटेल की यह टिप्पणी दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में आई.

उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी मंत्री जगदीश पटेल (Video Credit; ETV Bharat) मेडिकल वाहन की शुरुआत पर बात करते हुए भाजपा सह-प्रभारी मंत्री जगदीश पटेल ने कहा कि सांसद जी ने अच्छी पहल की है. डॉक्टर को यह तो नहीं कहा जा सकता कि आपका धंधा बहुत विकसित हो और कोई बीमार पड़े ही नहीं, लेकिन यह मेडिकल वाहन जनता जनार्दन के लिए तैयार किया गया है. ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें. उन्होंने यह भी कहा कि इस वाहन में एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिससे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जनता जागरूक होगी और जरूरतमंदों को इससे काफी लाभ मिलेगा.