'राहुल गांधी कौन हैं, मैं उन्हें पहचानता नहीं, बहुत सारे पागलों को भर्ती किया है...;' भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री के बिगड़े बोल
कानपुर में जगदीश पटेल ने कांग्रेस नेता को पहचानने से किया इंकार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 14, 2026 at 9:20 AM IST
कानपुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री व उत्तर प्रदेश के सह-प्रभारी मंत्री जगदीश पटेल ने कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी पर तीखा बयान दिया. मेडिकल वाहन के उद्घाटन अवसर पर पहुंचे भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी कौन हैं? बहुत सारे पागलों को भर्ती किया है, और एक पागल है. जगदीश पटेल की यह टिप्पणी दिल्ली में प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में आई.
मेडिकल वाहन की शुरुआत पर बात करते हुए भाजपा सह-प्रभारी मंत्री जगदीश पटेल ने कहा कि सांसद जी ने अच्छी पहल की है. डॉक्टर को यह तो नहीं कहा जा सकता कि आपका धंधा बहुत विकसित हो और कोई बीमार पड़े ही नहीं, लेकिन यह मेडिकल वाहन जनता जनार्दन के लिए तैयार किया गया है. ताकि लोग इसका ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकें. उन्होंने यह भी कहा कि इस वाहन में एलईडी स्क्रीन लगाई गई है, जिससे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से जनता जागरूक होगी और जरूरतमंदों को इससे काफी लाभ मिलेगा.
जब मीडियाकर्मियों ने उनसे यह पूछा कि, कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बिना परमिशन के पहुंच रहे हैं. इस पर जगदीश पटेल ने तीखी प्रतिक्रिया दी. कहा, राहुल गांधी कौन हैं? हम उन्हें पहचानते ही नहीं. जब राहुल गांधी को विपक्ष का नेता बताया गया तो उन्होंने कहा, हो सकते हैं, हमें उन्हें नोटिस में लेने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे पागलों को भर्ती किया है और एक पागल है. उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती है.
आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर पूछे गए सवाल पर राष्ट्रीय मंत्री ने पार्टी की कार्यशैली को स्पष्ट किया. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक चुनाव के खत्म होने का इंतजार नहीं करती, बल्कि एक चुनाव के रिजल्ट की शाम को ही अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है. भाजपा लगातार पांच साल तक चुनावी मैदान में सक्रिय रहने वाली पार्टी है, इसलिए अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह उनका नियमित काम है.
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