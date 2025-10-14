सीएम सुक्खू के आने से पहले चटाई लेकर धरने पर बैठ गए विधायक, क्यों
बल्ह विधायक इंद्र सिंह गांधी नेरचौक मेडिकल कॉलेज गेट पर धरने पर बैठ गए. उनके साथ कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी थे.
Published : October 14, 2025 at 4:54 PM IST|
Updated : October 14, 2025 at 6:53 PM IST
मंडी: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्वतंत्रता दिवस पर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी नेरचौक को सरकाघाट स्थानांतरित करने की बात कही थी. प्रदेश की सुक्खू सरकार ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को नेरचौक से मंडी जिला के सरकाघाट में स्थानांतरित करने की कवायद तेज कर दी है, जिसके विरोध में अब स्थानीय विधायक इंद्र सिंह गांधी ने सीएम दौरे से ठीक पूर्व मेडिकल कॉलेज गेट के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है.
बल्ह विधायक इंद्र गांधी इस यूनिवर्सिटी को यहां से स्थानांतरण करने के खिलाफ मेडिकल कॉलेज नेरचौक के गेट के बाहर चटाई बिछाकर बैठ गए. इस धरने में उनके साथ जिला परिषद अध्यक्ष पॉल वर्मा सहित दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद थे और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की की गई. बता दें कि बीती 15 अगस्त को सरकाघाट में आयोजित राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने इस अटल यूनिवर्सिटी को सरकाघाट में शिफ्ट करने का ऐलान किया था, जिसके बाद प्रदेश भाजपा की ओर से लगातार सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जा रहा है. आज सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मंडी जिला के दौरे पर आ आए हैं और वो यहां नेरचौक मेडिकल कॉलेज के वार्षिक समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं.
सीएम के आने से पहले धरने से उठे
मेडिकल कॉलेज के इसी कैंपस में फिलहाल अस्थायी तौर पर अटल मेडिकल यूनिवर्सिटी का संचालन भी किया जा रहा है. ऐसे में तमाम जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और सीएम के पहुंचने से पहले आग्रह पूर्वक उन्हें धरने से उठाने के प्रयास में जुट गए, लेकिन सीए के आने से पहले ही विधायक धरने से उठ गए.
मंडी से भेदभाव का लगाया आरोप
इस मौके पर मीडिया से बातचीत में इंद्र सिंह गांधी ने कहा कि 'सीएम सुक्खू लगातार मंडी जिला के साथ भेदभाव करने में लगे हुए हैं. विधायक के नाते अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के अलावा क्षेत्र के और भी मुद्दे हैं जिन्हें सीएम के समक्ष रखा जाएगा. वहीं चटाई पर बैठने को लेकर उन्होंने कहा कि उनके साथ बजुर्ग, माताएं बहने भी यहां पहुंची हैं. भाजपा का हरेक कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ है और उन्हें कांग्रेसियों की तरह कुर्सी पर बठने की आदत नहीं है.'
