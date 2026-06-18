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गार्डन में पानी दे रहे भाजपा नेता को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत

भाजपा नेता को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर ( Photo-ETV Bharat )