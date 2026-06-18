गार्डन में पानी दे रहे भाजपा नेता को तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, इलाज के दौरान मौत
हरिद्वार में तेज रफ्तार कार ने बीजेपी नेता की जान ले ली. घटना के बाद परिवार में मातम छाया हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 18, 2026 at 2:52 PM IST
हरिद्वार: रानीपुर कोतवाली क्षेत्र स्थित शिवालिकनगर में घर के बाहर गमलों में पानी डाल रहे भाजपा नेता विकास गोयल को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी. गंभीर रूप से घायल होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. हालांकि पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. वहीं, यह पूरी घटना पास में सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
पुलिस के मुताबिक, भाजपा सोशल मीडिया प्रकोष्ठ से जुड़े विकास गोयल शिवालिकनगर में एन कलस्टर में रहते थे. 14 जून को वह अपने घर के बाहर गार्डन में रखे गमलों में पानी डाल रहे थे. तभी एक तेज रफ्तार कार गार्डन की तारबाड़ तोड़ते हुए अंदर आ घुसी और विकास गाेयल को चपेट में ले लिया. अचानक तेज रफ्तार कार की टक्कर से विकास गाेयल गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन-फानन में नजदीक के ही उन्हें भूमानंद अस्पताल ले जाया गया. जहां नाजुक हालत देखते हुए डाक्टरों ने हायर सेंटर रेफर कर दिया.
आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. कार नंबर के आधार पर उसकी तलाश की जा रही है.
-मनोहर सिंह भंडारी, रानीपुर कोतवाली प्रभारी
हायर सेंटर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. टक्कर लगते ही कार चालक फरार हो गया. यह पूरा घटनाक्रम पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे मे कैद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में साफ तौर से देखा जा सकता है कि भाजपा नेता, गमलों पानी दे रहे हैं और एक तेज रफ्तार कार वहां आती है. सीधा उन्हें टक्कर मार देता है. टक्कर लगते ही विकास गोयल बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं. आनन फानन में परिजन उन्हें, नजदीकी निजी अस्पताल ले गए, जहां गंभीर हालत देखते हुए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. हायर सेंटर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बीते बुधवार को विकास गोयल की पत्नी श्वेता गोयल की ओर से आरोपी कार चालक के खिलाफ तहरीर दी गई.
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