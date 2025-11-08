ETV Bharat / state

घनश्याम तिवाड़ी ने दी चुनौती, बोले- मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस ने ही हटवाए थे वंदेमातरम् के अंश

बीजेपी नेता तिवाड़ी ने कांग्रेस को चुनौती दी कि वह पूरे 'वंदे मातरम्' गाने का समर्थन करे, तभी उसे उसकी विरासत मानेंगे.

Politics over Vande Mataram
सांसद घनश्याम तिवाड़ी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 8, 2025 at 8:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: वंदे मातरम् को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी वाकयुद्ध शुरू हो गया है. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वंदे मातरम् को कांग्रेस की विरासत बताया और कहा कि बीजेपी व आरएसएस इसका राजनीतिकरण कर रही है. इस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने पलटवार किया.

तिवाड़ी ने शनिवार को भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम् गीत के अंश हटवाए. यह काम कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए किया. तिवाड़ी ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम् गीत को छोटाकर भारत की आत्मा से धोखा किया है. वे बोले,' अब हम चुनौती देते हैं कि कांग्रेस राष्ट्रगीत वंदे मातरम् को पूरा गाए जाने का समर्थन करें. वह ऐसा करती हैं, तो मैं इसे कांग्रेस की विरासत मान लूंगा.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस की असली विरासत तो मुस्लिम लीग से समझौता और भारत विभाजन की नींव है.

राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: वंदे मातरम् गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर, 69,142 स्कूलों में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक साथ गाया

कांग्रेस की विरासत भारत विभाजन और तुष्टिकरण: तिवाड़ी ने कहा कि वंदे मातरम् गीत 7 नवंबर, 1875 को बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रकाशित किया गया था. 1896 में रवीन्द्रनाथ टैगोर ने कोलकाता में इसे पहली बार गाया. 1905 के बंग-भंग आंदोलन के दौरान यह गीत राष्ट्रीय आंदोलन की आवाज बन गया था.

उन्होंने आरोप लगाया कि 1937 में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम् गीत का विरोध मुखर रूप से किया. गीत गाने वाले वक्ता को बीच में रोकते हुए उन्होंने इस गीत का बहिष्कार किया. इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेताओं ने इस गीत को धर्म से जोड़ते हुए काटने का घिनौना कार्य किया. तिवाड़ी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं ने इस गीत का विरोध इसलिए किया, क्योंकि इसमें मां दुर्गा, कमला और सरस्वती के नाम हैं. इसे धर्म से जोड़ते हुए गीत के कई अंशों को हटा दिया गया, जबकि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में कई मुस्लिम क्रांतिकारियों ने भी इस गीत का गायन किया था.

TAGGED:

BJP LEADER GHANSHYAM TIWARI
EX CM ASHOK GEHLOT
वंदे मातरम् गीत को 150 वर्ष
POLITICS OVER VANDE MATARAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आयुर्वेद संस्थान का अनोखा 'गर्भ संस्कार' कार्यक्रम, वेदों की प्राचीन विद्या अब साइंस के साथ

डॉ. कुमुद की सीपीआर मुहिम: अब तक 15 हजार लोगों को दे चुकी हैं ट्रेनिंग, तीन मिनट होता है गोल्डन टाइम

मालामाल करता "मशरूम", आठवीं पास यादविंदर ने 50 हजार रुपए से की शुरुआत, अब सालाना हो रही 7 करोड़ रूपए की कमाई

99 फीसदी लोगों को इन चार वजहों से आता है हार्ट अटैक! जानिए क्या कहते है विशेषज्ञ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.