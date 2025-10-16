ETV Bharat / state

बीजेपी नेता गजेंद्र दत्त नैथानी ने सारी संपत्ति बेचकर देखा था सपना; अब उन्हीं की जमीन पर बनेगा 200 बेड वाला आंखों का अस्पताल

लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नैथानी द्वारा खरीदी जमीन पर 200 बेड के नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास करेंगे.

बीजेपी के गजेंद्र दत्त नैथानी ने सारी संपत्ति बेचकर देखा था सपना.
बीजेपी के गजेंद्र दत्त नैथानी ने सारी संपत्ति बेचकर देखा था सपना. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 16, 2025 at 1:47 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता रहे गजेंद्र दत्त नैथानी ने कभी सत्ता का लोभ नहीं किया. अपना पूरा जीवन पार्टी और समाज सेवा में समर्पित कर दिया. नैथानी आजीवन एबीवीपी, संघ परिवार, जनसंघ और मृत्यु होने तक उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रति समर्पित रहे. उनकी मृत्यु के करीब 17 साल बाद अब उनकी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी. लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा खरीदी गई जमीन पर 200 बेड के नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास करेंगे.

बीजेपी के मौजूदा कार्यालय प्रभारी भारत दीक्षित बताते हैं, कि 1921 में टिहरी गढ़वाल (उत्तराखंड) के एक साधारण परिवार में जन्मे नैथानी ने अपना जीवन बीजेपी संगठन को मजबूत करने और गरीबों की सेवा में बिताया. उन्होंने कभी कोई बड़ा पद नहीं संभाला, लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के लंबे समय तक प्रभारी रहे. उनकी सादगी और निःस्वार्थ सेवा की मिसाल आज भी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय होती है.

क्या थी गजेंद्र दत्त नैथानी की अंतिम इच्छा: भारत दीक्षित बताते हैं, कि नैथानी की जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग उनकी अंतिम दिनों से जुड़ा है. वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहते. खासकर आंखों के रोगियों की हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता. उन्होंने देखा कि ग्रामीण इलाकों में नेत्र चिकित्सा की सुविधाएं न के बराबर हैं. कई लोग आंखों की रोशनी खो देते हैं क्योंकि इलाज महंगा है.

सारी संपत्ति बेचकर खरीदी थी जमीन: नैथानी ने ठान लिया कि वह एक नेत्र चिकित्सालय बनवाएंगे, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिले. लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे. फिर क्या था? उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जमीन-जायदाद सब बेच दिया. जो थोड़ी बहुत बचत थी, उसे भी लगा दिया. लखनऊ के बाहरी इलाके में एक भूखंड खरीदा और ट्रस्ट की स्थापना की. यह ट्रस्ट नेत्र चिकित्सालय के लिए ही था.

नैथानी की यह इच्छा थी, कि यहां आंखों के मरीजों को आधुनिक सुविधाएं मिलें, सर्जरी मुफ्त हो और दवाइयां सस्ती हों. दुर्भाग्य से, वह इस सपने को पूरा होता देख नहीं सके. 2008 में मधुमेह जनित बीमारियों से उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत बची रही. अब नैथानी का सपना साकार होने का समय आ गया है. ट्रस्ट की उसी भूखंड पर 200 बेड का नेत्र चिकित्सालय बनाया जाएगा.

अब पूरी होगी अंतिम इच्छा: भारत दीक्षित ने बताया कि अब उनकी इच्छा पूरी होने वाली है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नैथानी द्वारा स्थापित ट्रस्ट के 200 बेड वाले नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास करेंगे. यह अस्पताल उसी जमीन पर बनेगा, जिसे नैथानी ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर खरीदी थी. यह घटना न केवल नैथानी की त्याग भावना को दर्शाती है, बल्कि बीजेपी की सेवा राजनीति की सच्ची तस्वीर भी पेश करती है.

नेत्र हॉस्पिटल का मॉडल.
नेत्र हॉस्पिटल का मॉडल. (Photo Credit: ETV Bharat)

उत्तराखंड में हुआ था नैथानी का जन्म: गजेंद्र दत्त नैथानी का जन्म टिहरी के एक छोटे से गांव में हुआ था. उनके पिता साधारण किसान थे. परिवार में आर्थिक तंगी हमेशा बनी रही. बचपन से ही नैथानी पढ़ाई में होशियार थे. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से पूरी की. बाद में उच्च शिक्षा प्राप्त की. उनकी रुचि राजनीति और सामाजिक कार्यों में थी. स्वतंत्र भारत के शुरुआती वर्षों में वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े.

यूपी बीजेपी को किया मजबूत: संघ की शाखाओं में भाग लेते हुए उन्होंने अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभक्ति के मूल्य सीखे. इसके साथ ही वह जनसंघ में भी रहे. 1980 में जब बीजेपी का गठन हुआ, तो नैथानी ने बिना किसी हिचकिचाहट पार्टी ज्वाइन कर ली. वह संगठन के आधार स्तंभ बने रहे. नैथानी का सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश बीजेपी को मजबूत करने में रहा. 1989 में उन्हें लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्यालय का प्रभारी बनाया गया.

भारत बताते हैं, कि यह जिम्मेदारी आसान नहीं थी. उस समय पार्टी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही थी. नैथानी ने दिन-रात एक कर दिया. वह सुबह से शाम तक कार्यालय में डटे रहते. कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनना, पार्टी के कार्यक्रम आयोजित करना, फंड जुटाना, सब कुछ उन्होंने निभाया. लेकिन वह कभी प्रदेश अध्यक्ष या मंत्री जैसे बड़े पद पर नहीं बैठे.

प्रेरणादायी व्यक्तित्व: नैथानी के निकट सहयोगी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के प्रभारी भारत दीक्षित बताते हैं, कि उनका मानना था कि सच्ची सेवा पद से नहीं, दिल से होती है. लंबे समय तक वह प्रदेश कार्यालय के प्रभारी रहे, जहां उन्होंने सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया. नैथानी अक्सर कहते थे कि राजनीति, सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है. उनकी यह सोच आज भी बीजेपी के कई नेताओं को प्रेरणा देती है.

यह भी पढ़ें: अयोध्या में तैयार हुआ दुनिया का पहला रामायण वैक्स म्यूजियम; पर्यटकों को दिखेगी त्रेता युग की जीवंत झलक

TAGGED:

WHO IS BJPS GAJENDRA DUTT NAITHANI
GAJENDRA NAITHANI SOLD ALL ASSETS
RAJNATH INAUGURATE 200 BED HOSPITAL
EYE HOSPITAL LUCKNOW GN NAITHANI
BJP LEADER GAJENDRA DUTT NAITHANI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

राम मंदिर के केसरिया ध्वज में होगा कोविदार वृक्ष, सूर्य और ऊँ का चिन्ह; 25 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे ध्वजारोहण

यूपी के बिहार-गोरखपुर रूट की ये 6 ट्रेनें निरस्त, 8 का रास्ता बदलेगा रेलवे, जानिए

कर्ज-अकाल मृत्यु से मुक्ति चाहिए तो कालाष्टमी पर करें ये उपाय; भैरव को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का करें जाप

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.