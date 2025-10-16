ETV Bharat / state

बीजेपी नेता गजेंद्र दत्त नैथानी ने सारी संपत्ति बेचकर देखा था सपना; अब उन्हीं की जमीन पर बनेगा 200 बेड वाला आंखों का अस्पताल

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता रहे गजेंद्र दत्त नैथानी ने कभी सत्ता का लोभ नहीं किया. अपना पूरा जीवन पार्टी और समाज सेवा में समर्पित कर दिया. नैथानी आजीवन एबीवीपी, संघ परिवार, जनसंघ और मृत्यु होने तक उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रति समर्पित रहे. उनकी मृत्यु के करीब 17 साल बाद अब उनकी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी. लखनऊ-सुल्तानपुर रोड पर 18 अक्टूबर 2025 को धनतेरस के दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उनके द्वारा खरीदी गई जमीन पर 200 बेड के नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास करेंगे.

बीजेपी के मौजूदा कार्यालय प्रभारी भारत दीक्षित बताते हैं, कि 1921 में टिहरी गढ़वाल (उत्तराखंड) के एक साधारण परिवार में जन्मे नैथानी ने अपना जीवन बीजेपी संगठन को मजबूत करने और गरीबों की सेवा में बिताया. उन्होंने कभी कोई बड़ा पद नहीं संभाला, लेकिन उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के लंबे समय तक प्रभारी रहे. उनकी सादगी और निःस्वार्थ सेवा की मिसाल आज भी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा का विषय होती है.

क्या थी गजेंद्र दत्त नैथानी की अंतिम इच्छा: भारत दीक्षित बताते हैं, कि नैथानी की जिंदगी का सबसे बड़ा त्याग उनकी अंतिम दिनों से जुड़ा है. वह हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद के लिए तत्पर रहते. खासकर आंखों के रोगियों की हालत देखकर उन्हें बहुत दुख होता. उन्होंने देखा कि ग्रामीण इलाकों में नेत्र चिकित्सा की सुविधाएं न के बराबर हैं. कई लोग आंखों की रोशनी खो देते हैं क्योंकि इलाज महंगा है.

सारी संपत्ति बेचकर खरीदी थी जमीन: नैथानी ने ठान लिया कि वह एक नेत्र चिकित्सालय बनवाएंगे, जहां गरीबों को मुफ्त इलाज मिले. लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे. फिर क्या था? उन्होंने अपनी सारी संपत्ति, जमीन-जायदाद सब बेच दिया. जो थोड़ी बहुत बचत थी, उसे भी लगा दिया. लखनऊ के बाहरी इलाके में एक भूखंड खरीदा और ट्रस्ट की स्थापना की. यह ट्रस्ट नेत्र चिकित्सालय के लिए ही था.

नैथानी की यह इच्छा थी, कि यहां आंखों के मरीजों को आधुनिक सुविधाएं मिलें, सर्जरी मुफ्त हो और दवाइयां सस्ती हों. दुर्भाग्य से, वह इस सपने को पूरा होता देख नहीं सके. 2008 में मधुमेह जनित बीमारियों से उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत बची रही. अब नैथानी का सपना साकार होने का समय आ गया है. ट्रस्ट की उसी भूखंड पर 200 बेड का नेत्र चिकित्सालय बनाया जाएगा.

अब पूरी होगी अंतिम इच्छा: भारत दीक्षित ने बताया कि अब उनकी इच्छा पूरी होने वाली है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नैथानी द्वारा स्थापित ट्रस्ट के 200 बेड वाले नेत्र चिकित्सालय का शिलान्यास करेंगे. यह अस्पताल उसी जमीन पर बनेगा, जिसे नैथानी ने अपनी सारी संपत्ति बेचकर खरीदी थी. यह घटना न केवल नैथानी की त्याग भावना को दर्शाती है, बल्कि बीजेपी की सेवा राजनीति की सच्ची तस्वीर भी पेश करती है.