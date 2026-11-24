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पीेएम मोदी से मिलने की हठ, 16 माह से नहीं खाया अन्न, 12 साल से चल रहा इस बीजेपी नेता का इंतजार

पीेएम मोदी से मिलने की हठ में 16 महीने से नहीं खाया अन्न ( ETV Bharat )

भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की एक उम्मीद ने पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गहलोत को पिछले 12 साल से इंतजार करने पर मजबूर कर रखा है. यह इंतजार अब उनके लिए एक संकल्प बन चुका है. राजेंद्र सिंह गहलोत का दावा है कि वे पिछले 16 महीने से अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं. उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात नहीं होती, तब तक वे अपना उपवास नहीं तोड़ेंगे.

12 साल से प्रधानमंत्री से मिलने की आस लगाये बैठे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गहलोत पिछले 16 महीने से अन्न त्यागकर बैठे हैं. पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गहलोत बोले- मोदी से मुलाकात के बाद ही उपवास तोड़ूंगा. गहलोत की इस जिद के पीछे प्रधानमंत्री से मिलने की वर्षों पुरानी इच्छा है. उनका कहना है कि वे लगातार अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुलाकात का अवसर नहीं मिल पाया है. 12 साल का यह इंतजार और 16 महीने से अन्न त्यागने का उनका दावा उनके संकल्प की गंभीरता को बयां करता है.