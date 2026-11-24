पीेएम मोदी से मिलने की हठ, 16 माह से नहीं खाया अन्न, 12 साल से चल रहा इस बीजेपी नेता का इंतजार
12 साल से प्रधानमंत्री से मिलने की आस, 16 महीने से अन्न त्यागकर बैठे पूर्व मंत्री व भाजपा नेता राजेंद्र सिंह गहलोत. रिपोर्ट आबिद मुमताज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 3:53 PM IST
भोपाल: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की एक उम्मीद ने पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गहलोत को पिछले 12 साल से इंतजार करने पर मजबूर कर रखा है. यह इंतजार अब उनके लिए एक संकल्प बन चुका है. राजेंद्र सिंह गहलोत का दावा है कि वे पिछले 16 महीने से अन्न ग्रहण नहीं कर रहे हैं. उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात नहीं होती, तब तक वे अपना उपवास नहीं तोड़ेंगे.
12 साल से प्रधानमंत्री से मिलने की आस लगाये बैठे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गहलोत पिछले 16 महीने से अन्न त्यागकर बैठे हैं. पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गहलोत बोले- मोदी से मुलाकात के बाद ही उपवास तोड़ूंगा. गहलोत की इस जिद के पीछे प्रधानमंत्री से मिलने की वर्षों पुरानी इच्छा है. उनका कहना है कि वे लगातार अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक मुलाकात का अवसर नहीं मिल पाया है. 12 साल का यह इंतजार और 16 महीने से अन्न त्यागने का उनका दावा उनके संकल्प की गंभीरता को बयां करता है.
ये भी पढ़ें:
- इनविटेशन लिस्ट में नहीं था नाम तो कार्यक्रम छोड़ पहुंच गए घर, निराश वरिष्ठ भाजपा नेता ने कही ये बात
- भूपेंद्र-भार्गव के मेल मिलाप ने बढ़ाया एमपी का राजनीतिक पारा, बीजेपी में होगा बड़ा खेला?
प्रदेश बीजेपी संगठन पर उपेक्षा का आरोप
पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गहलोत ने प्रदेश बीजेपी संगठन पर भी उपेक्षा का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि पार्टी में लंबे समय तक जिम्मेदारी निभाने के बावजूद उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. प्रधानमंत्री से मिलने की उनकी इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई है. वे चाहते हैं कि उनकी बात सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचे और उन्हें मुलाकात का अवसर मिले.
16 महीने से अन्न त्यागने का दावा, मुलाकात ही आखिरी उम्मीद
राजेंद्र सिंह गहलोत का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने के बाद ही वे अपना उपवास समाप्त करेंगे. उम्र, समय और परिस्थितियों के बीच उनका यह इंतजार लगातार जारी है. गहलोत ने कहा की कांग्रेस में उनको कई जिम्मेदारियां मिलीं लेकिन बीजेपी में आज तक कोई दायित्व नहीं मिला. सभी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री से मिले लेकिन उनकी हमेशा उपेक्षा होती रही.
ये भी पढ़ें:
गहलोत ने कहा कि "जब नरेंद्र मोदी प्रदेश के प्रभारी थे तब उनकी कार्यशैली से प्रभावित होकर उस समय बीजेपी ज्वाइन की थी. जब बीजेपी में कोई आना नहीं चाहता था, हम तो मंत्री पद छोड़कर बीजेपी में आये. गहलोत ने कहा का 9 जनवरी तक वह प्रधानमंत्री से मिलने का इंतेजार कर रहे हैं उसके बाद आगे का फैसला करेंगे. फिलहाल उनकी एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री उन्हें मिलने का समय दें, ताकि वे अपनी बात उनके सामने रख सकें.