पेपर लीक पर बढ़ा सियासी घमासान, राधा मोहन दास बोले- युवाओं को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेंक रही कांग्रेस
भाजपा नेता डॉ. राधा मोहन दास ने आरोप लगाया कि कांग्रेस युवाओं को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेंक रही है.
Published : July 24, 2026 at 5:21 PM IST
जयपुर: राजस्थान में पेपरलीक का मुद्दा एक बार फिर सियासी संग्राम का केंद्र बन गया है. संसद में पेपरलीक पर चर्चा को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं. भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने शुक्रवार को बयान जारी कर कांग्रेस पर युवाओं को गुमराह कर राजनीतिक रोटियां सेंकने का आरोप लगाया है.
उन्होंने कहा कि भाजपा संसद में पेपरलीक जैसे गंभीर मुद्दे पर खुली चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष सदन की कार्यवाही बाधित कर रहा है.वहीं राजस्थान में REET पेपरलीक का मुद्दा उठाते हुए अग्रवाल ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि जब राजस्थान में REET का पेपर लीक हुआ था, तब डोटासरा ने शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफा क्यों नहीं दिया और गहलोत सरकार ने कितने मंत्रियों से इस्तीफे लिए?
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युवाओं के भविष्य की चिंता नहीं: भाजपा प्रदेश प्रभारी एवं राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि भाजपा संसद में पेपरलीक जैसे गंभीर विषय पर खुली और सार्थक चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल सदन की कार्यवाही बाधित कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अवरोध पैदा कर रहे हैं. डॉ. अग्रवाल ने कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन के नेतृत्व में एनडीए सांसदों ने संसद के मुख्य द्वार पर कांग्रेस द्वारा लगातार सदन की कार्यवाही बाधित किए जाने के विरोध में प्रदर्शन किया.
उन्होंने कहा कि भाजपा पेपरलीक के मुद्दे पर व्यापक चर्चा और दोषियों के खिलाफ त्वरित एवं कठोर कार्रवाई चाहती है, जबकि विपक्ष चर्चा से बचने का रास्ता तलाश रहा है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस को युवाओं के भविष्य की वास्तविक चिंता नहीं है. वह युवाओं की भावनाओं को भड़काकर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. जब लोकतांत्रिक तरीके से गंभीर मुद्दे पर चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास हो रहा है, तब विपक्ष का संसद नहीं चलने देना उसकी राजनीतिक मंशा को दर्शाता है.
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डोटासरा के बहाने कांग्रेस पर हमला: डॉ. अग्रवाल ने राजस्थान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर पलटवार करते हुए REET पेपरलीक का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि जब डोटासरा राजस्थान के शिक्षा मंत्री थे, तब REET परीक्षा का पेपर लीक हुआ था. उस समय भी उनके इस्तीफे की मांग उठी थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया था कि परीक्षा का आयोजन परीक्षा अधिकारी कराते हैं. डॉ. अग्रवाल ने सवाल किया कि अगर आज डोटासरा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, तो फिर अपने कार्यकाल में REET पेपरलीक के बाद उन्होंने खुद इस्तीफा क्यों नहीं दिया ? भाजपा नेता ने इसे कांग्रेस की दोहरी राजनीति करार दिया.
गहलोत से पूछा-कितने मंत्रियों से लिया इस्तीफा?: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए डॉ. अग्रवाल ने सवाल किया कि यदि वह आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं तो क्या उनकी सरकार के दौरान REET पेपरलीक मामले में तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा से इस्तीफा लिया गया था ? उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दूसरों से जवाबदेही मांगने से पहले अपने शासनकाल के फैसलों और कार्रवाई का हिसाब जनता को देना चाहिए.
अग्रवाल ने नवंबर 2021 में जयपुर में आयोजित एक राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं शिक्षकों से तबादलों के लिए पैसे देने को लेकर सवाल किया था. उन्होंने दावा किया कि उस समय शिक्षकों ने भी इस पर सहमति जताई थी. उस समय गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पार्टी आज नैतिकता और जवाबदेही की बात कर रही है, उसे पहले अपने शासनकाल के मामलों पर आत्ममंथन करना चाहिए.
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