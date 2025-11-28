'हमको कोई गोली मार दिया है' बिहार में बीजेपी नेता पर हमला, हालत गंभीर
खगड़िया में बीजेपी नेता को गोली मार दी गई. दिलीप ने जख्मी हालत में पत्नी को फोन कर कहा कि कोई गोली मार दिया है.
Published : November 28, 2025 at 3:12 PM IST
खगड़िया: जिले के गंगौर थाना क्षेत्र के लाभ गांव में अज्ञात अपराधियों ने बीजेपी नेता पर फायरिंग कर दी. बीजेपी नेता की पहचान दिलीप कुमार (56 वर्ष), पिता स्व. महेंद्र सिंह, वार्ड नंबर 05 के रूप में हुई है. शुक्रवार को अज्ञात अपराधियों ने उनपर जानलेवा हमला कर दिया. दिलीप कुमार की पत्नी ने कहा कि उनको कॉल आया और "वह (दिलीप कुमार) बोले हमको कोई गोली मार दिया है."
बीजेपी नेता को मारी गोली: घटना बिशनपुर मोड़ के पास त्रिभुवन टोला पुलिया पर हुई, जहां काम के सिलसिले में पहुंचे दिलीप कुमार को अपराधियों ने निशाना बनाया है. बताया जा रहा है कि 1 गोली दिलीप कुमार के सीने के पास जाकर लगी है.
इलाके में अफरा तफरी: गोली लगते ही मौके पर अफरातफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें सदर अस्पताल, खगड़िया पहुंचाया. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया है.
"अभी पीड़ित की तरफ से कुछ नहीं बताया गया है. पीड़ित इलाज कराने गया है. जांच की जा रही है. कार्रवाई की जाएगी."- सुंदर पासवान, गंगौर थाना प्रभारी
कौन हैं दिलीप कुमार?: फिलहाल उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है और बेहतर इलाज के लिए उन्हें अन्य अस्पताल भेजा गया है. दिलीप कुमार भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में मंडल कर समिति सदस्य के पद पर कार्यरत हैं.
घटना से लोगों में आक्रोश: राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनकी सक्रियता के कारण वे इलाके में एक सम्मानित व्यक्ति माने जाते हैं. इस घटना से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोगों में गहरी नाराजगी है. लोगों ने इस हमले की कड़ी निंदा की है और पुलिस प्रशासन से अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है.
पुलिस कर रही तहकीकात: वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और अपराधियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. इस गोलीकांड ने एक बार फिर खगड़िया जिले में कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. राजनीतिक रूप से सक्रिय व्यक्तियों पर इस तरह का हमला न केवल चिंता का विषय है, बल्कि आमजन में असुरक्षा की भावना भी बढ़ा रहा है.
