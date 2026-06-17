BIG BREAKING कार के अंदर जलकर भाजपा नेता की मौत, आपसी विवाद के बाद हत्या की आशंका
कोरिया जिले के नौगई गांव में देर रात ये घटना हुई. रेत से जुड़े विवाद में हत्या की चर्चा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 17, 2026 at 9:06 AM IST
कोरिया: सोनहत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नौगई से एक बेहद हृदय विदारक और सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां देर रात हुई घटना में एक व्यक्ति की कार के अंदर जलकर मौत हो गई. मृतक की पहचान भाजपा नेता एवं पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह के रूप में हुई है. इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है.
विवाद के बाद कार में आग लगाने की आशंका
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मंगलवार-बुधवार की दरम्यानी रात करीब 12 बजे नौगई गांव में किसी विवाद के बाद यह घटना हुई. बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान कुछ लोगों ने फार्च्यूनर वाहन में आग लगा दी. आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई. गाड़ी के अंदर मौजूद भरत सिंह गंभीर रूप से झुलस गए और उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई.
आगजनी में तीन झुलसे, अंबिकापुर रेफर
घटना के दौरान तीन अन्य लोग भी गंभीर रूप से घायल हो गए. इनमें शिक्षक नागेंद्र सिंह भी शामिल हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. अन्य घायलों का भी उपचार जारी है.
कार पूरी तरह जलकर खाक
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घटनास्थल पर खड़ी दूसरी गाड़ी में भी तोड़फोड़ के निशान मिले हैं, जिससे विवाद के बाद हिंसा की आशंका जताई जा रही है.
सरगुजा रेंज आईजी देर रात मौके पर पहुंचे
प्रारंभिक तौर पर घटना का कारण रेत (बालू) से जुड़े विवाद को बताया जा रहा है, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है. घटना की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा देर रात ही मौके पर पहुंचे. उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली. वहीं फारेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है.
गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात
गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच हर पहलू से की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी. भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह क्षेत्र के प्रभावशाली भाजपा नेताओं में गिने जाते थे. उनकी मौत की खबर फैलते ही समर्थकों और ग्रामीणों में शोक की लहर दौड़ गई. फिलहाल पुलिस आगजनी, विवाद और मौत के पीछे की पूरी कहानी की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई है.