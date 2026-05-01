धनबाद में भाजपा नेता की रहस्यमयी मौत, परिजनों ने उनकी पत्नियों पर लगाया हत्या का आरोप
धनबाद में बीजेपी के एससी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अमृत दास की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है.
Published : May 1, 2026 at 8:42 PM IST
धनबाद: गोविंदपुर इलाके से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. भाजपा के एससी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष अमृत दास की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है. घटना के बाद परिवार ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
परिजनों का आरोप है कि अमृत दास की शादी दो सगी बहनों से हुई थी और दोनों पत्नियों के साथ उनके संबंध ठीक नहीं चल रहे थे. मृतक अमृत दास की मां और बहन ने दोनों पत्नियों पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का कहना है कि घरेलू विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है.
घटना के एक दिन पहले छोटी पत्नी के साथ गए थे बाजार
स्थानीय लोगों के अनुसार, घटना से एक दिन पहले अमृत दास अपनी दूसरी पत्नी के साथ बाजार गए थे. जिसके बाद घर में विवाद और बढ़ गया था. इसी के बाद यह रहस्यमयी घटना सामने आई. फिलहाल इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं और लोग मामले को लेकर कई तरह के कयास लगा रहे हैं.
पुलिस सभी पहलुओं से कर रही है जांच
इस पूरे मामले पर गोविंदपुर थाना प्रभारी विष्णु राउत ने बताया कि शव संदिग्ध परिस्थिति में मिला है. लेकिन शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं. अभी तक किसी की ओर से लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है.
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