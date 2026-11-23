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बीजेपी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड में CBI जांच की मांग, पीड़ित परिवार ने पुलिस पर उठाए सवाल

लखनऊ: बीजेपी नेता धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या के मामले में अब पीड़ित परिवार ने पुलिस की जांच और कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं. परिवार का कहना है कि उसे मौजूदा जांच पर भरोसा नहीं है. इसलिए वह पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराना चाहता है.

इसके लिए परिजन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी शिकायत और मांग रखना चाहते हैं, लेकिन उनका आरोप है कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है.

30 अगस्त को दुबग्गा इलाके में किसान पथ के पास अमेठिया सलेमपुर की शारदा सहायक नहर से धीरेंद्र प्रताप सिंह का शव बरामद हुआ. उनके शरीर पर गोली लगने के निशान थे. उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी भी इस घटनाक्रम से जुड़ी मिली थी. इसके बाद पुलिस ने हत्या के मामले में ड्राइवर समेत अन्य संदिग्धों की भूमिका की जांच शुरू की.

ड्राइवर पर शक के बाद पुलिस ने तेज की जांच: धीरेंद्र प्रताप सिंह के घर नहीं लौटने पर परिवार ने उनकी तलाश शुरू की. मोबाइल फोन बंद मिलने के बाद परिजनों ने सुशांत गोल्फ सिटी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. परिवार ने उनके ड्राइवर पर भी शक जताया था. पुलिस ने जब ड्राइवर रवि किशन से पूछताछ की तो उसके बयानों में विरोधाभास सामने आए, जिसके बाद जांच तेज कर दी गई.

धीरेंद्र प्रताप सिंह मूलरूप से उन्नाव जिले के फतेहपुर चौरासी क्षेत्र के राजेपुर गांव के रहने वाले थे. वह लखनऊ के पीजीआई थाना क्षेत्र की वृंदावन कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे. वह महाराणा प्रताप चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे. 29 अगस्त 2026 को वह अपने ड्राइवर रवि किशन उर्फ रवि तिवारी के साथ घर से निकले थे, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटे.

गिरफ्तारियों के बाद भी साजिश का पूरा खुलासा नहीं: परिवार का कहना है कि धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या के पीछे की पूरी साजिश सामने आनी चाहिए. केवल आरोपियों की गिरफ्तारी और उनके जेल जाने से मामला खत्म नहीं होना चाहिए. हत्या की असली वजह क्या थी, इसमें और कौन लोग शामिल थे और किसके इशारे पर पूरी साजिश रची गई, इन सभी सवालों के जवाब मिलने चाहिए. परिजनों की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए, ताकि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो सके.

पीड़ित परिवार सोमवार को मुख्यमंत्री से मिलने के लिए लखनऊ पहुंचा. परिजनों ने उन्नाव के बांगरमऊ थाना प्रभारी पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि थाना प्रभारी उन्हें धमकाते हैं और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं. परिवार ने अपनी और दूसरे सदस्यों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की है.

ड्राइवर की पत्नी और भाई समेत चार गिरफ्तार: लखनऊ पुलिस की जांच में ड्राइवर रवि किशन उर्फ रवि तिवारी की भूमिका सामने आई. पूछताछ और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने रवि के साथ उसकी पत्नी पूजा, भाई जय किशन शर्मा और सहयोगी ओमकार को गिरफ्तार किया. पुलिस के मुताबिक, हत्या की साजिश में ड्राइवर की पत्नी पूजा की भी भूमिका थी. जांच में सामने आया था कि वह साजिश से जुड़े लोगों के संपर्क में थी.

पुलिस के मुताबिक, बैठकों और हत्या के बदले मिलने वाले मकान व दुकान से जुड़े मामलों में भी पूजा की भूमिका सामने आई थी. पुलिस ने उसके पास से धीरेंद्र की अंगूठी और 15 हजार रुपये बरामद करने की जानकारी दी थी. हालांकि, चार लोगों की गिरफ्तारी के बाद भी परिवार का कहना है कि हत्या के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा नहीं हुआ है. परिजन जानना चाहते हैं कि इस वारदात में गिरफ्तार आरोपियों के अलावा और कौन लोग शामिल थे.

जमीन विवाद और पैसों के लेनदेन का पहलू भी आया सामने: शुरुआती जांच में हत्याकांड के पीछे जमीन का विवाद सामने आया था. उन्नाव के बांगरमऊ क्षेत्र में जमीन से जुड़े विवाद और कब्जे का मामला भी जांच के दायरे में आया था. बताया गया था कि धीरेंद्र प्रताप सिंह ने इस संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी. वहीं, ड्राइवर की ओर से अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग के नाम पर दिए गए पैसों को लेकर विवाद की बात भी सामने आई थी.

ड्राइवर का दावा था कि धीरेंद्र प्रताप सिंह ने उससे पैसे लिए थे, लेकिन काम नहीं कराया और रकम भी वापस नहीं की. पुलिस ने शुरुआत से ही जमीन विवाद, पैसों के लेनदेन और अन्य लोगों की भूमिका समेत कई पहलुओं पर जांच करने की बात कही थी. बाद में भी पुलिस ने बताया था कि हत्या की पूरी वजह और साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान के लिए विवेचना जारी है. अब परिवार इसी जांच को लेकर असंतोष जता रहा है.

मुख्यमंत्री से मिलकर सीबीआई जांच की मांग रखना चाहता है परिवार: पीड़ित परिवार का कहना है कि चार लोगों की गिरफ्तारी के बावजूद हत्या के पीछे की पूरी साजिश साफ नहीं हुई है. परिजन जानना चाहते हैं कि आखिर धीरेंद्र प्रताप सिंह की हत्या किसके इशारे पर कराई गई और इस वारदात में कौन-कौन लोग शामिल थे. परिवार की मांग है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए. इसके लिए वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी शिकायत और अब तक सामने आए तथ्यों को रखना चाहता है.

परिजनों का आरोप है कि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का मौका नहीं दिया जा रहा है. उन्होंने बांगरमऊ थाना प्रभारी पर धमकाने का आरोप भी लगाया है. परिवार का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी लगातार मिल रही धमकियों से उन्हें अपनी और दूसरे सदस्यों की सुरक्षा की चिंता सता रही है. परिजनों ने मांग की है कि उन्हें सुरक्षा दी जाए, धमकियों के आरोपों की जांच कराई जाए और यह पता लगाया जाए कि उन्हें किस वजह से परेशान किया जा रहा है.

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