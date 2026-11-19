बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह का बूथों पर जोर, कहा- नवनियुक्त पदाधिकारी अल्पसंख्यकों को करें जागरूक
संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहाकि नवनियुक्त पदाधिकारियों को बूथों पर प्रवास कर अल्पसंख्यक वर्ग से संवाद कर जागरूक करने की दिशा में काम करें.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:19 AM IST
लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चा को अल्पसंख्यक वर्ग के बीच केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ संपर्क व संवाद का अभियान प्रारम्भ करने के लिए कहा है.
उन्होंने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों को बूथों पर प्रवास कर अल्पसंख्यक वर्ग से संवाद कर जागरूक करने की दिशा में काम करें.
बुधवार को अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी परिचय बैठक प्रदेश भाजपा मुख्यालय में संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष अनस साजिद उस्मानी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज दानिश आजाद अंसारी भी उपस्थित रहे.
बैठक में प्रदेश महामन्त्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने आगामी कार्ययोजनाओं तथा अल्पसंख्यक समाज के बीच पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा को प्रभावी ढंग से पहुंचाने को लेकर मार्गदर्शन दिया.
इसी के साथ सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ ही सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बूथो पर प्रवास कर अल्पसंख्यक वर्ग से संवाद कर जागरूक करने का मंत्र दिया.
अल्पसंख्यक वर्ग को पार्टी से जोड़ने का काम करें
उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक वर्ग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की केंद्र सरकार एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की प्रदेश भाजपा सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की बड़ी संख्या है.
मोर्चा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता लाभार्थियों से संपर्क करें और उनको पार्टी से जोड़ने का काम करें. राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने सरकार की अल्पसंख्यक योजनाओ के बारे में विस्तृत चर्चा की सरकार की योजनाओं के प्रति अल्पसंख्यक समाज जागरूक हो और मुख्यधारा से पिछड़े लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके.
प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा ने इस अवसर पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, केंद्र एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अल्पसंख्यक समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने तथा पार्टी की विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया.
बैठक में प्रमुख रूप प्रदेश महामंत्री रियाज अहमद अल्वी, जीशान नकवी, फ़ैज़ आब्दी, डॉ अतहर सिद्दीकी, सफीक सलमानी, जाकिर उपस्थित रहे.