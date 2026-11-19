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बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह का बूथों पर जोर, कहा- नवनियुक्त पदाधिकारी अल्पसंख्यकों को करें जागरूक

बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह का बूथों पर जोर. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अल्पसंख्यक मोर्चा को अल्पसंख्यक वर्ग के बीच केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के साथ संपर्क व संवाद का अभियान प्रारम्भ करने के लिए कहा है.

उन्होंने कहा कि नवनियुक्त पदाधिकारियों को बूथों पर प्रवास कर अल्पसंख्यक वर्ग से संवाद कर जागरूक करने की दिशा में काम करें.

बुधवार को अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी परिचय बैठक प्रदेश भाजपा मुख्यालय में संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष अनस साजिद उस्मानी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज दानिश आजाद अंसारी भी उपस्थित रहे. बैठक में प्रदेश महामन्त्री (संगठन) धर्मपाल सिंह ने आगामी कार्ययोजनाओं तथा अल्पसंख्यक समाज के बीच पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा को प्रभावी ढंग से पहुंचाने को लेकर मार्गदर्शन दिया. इसी के साथ सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन के प्रति पूर्ण निष्ठा, समर्पण एवं सक्रियता के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के साथ ही सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बूथो पर प्रवास कर अल्पसंख्यक वर्ग से संवाद कर जागरूक करने का मंत्र दिया. बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह का बूथों पर जोर. (ईटीवी भारत)