ETV Bharat / state

टोंक में बीजेपी नेताओं ने कहा- बुलडोजर एक्शन हो, पथराव की घटनाओं को लेकर कलेक्टर से की मुलाकात

टोंक में पिछले चार दिनों में दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव की दो घटनाएं पेश आई हैं.

demand of bulldozers action
कलेक्टर को ज्ञापन देते भाजपा नेता (Etv Bharat Tonk)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 9, 2026 at 3:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

टोंक: टोंक में बीते शुक्रवार की रात देशवाली मोहल्ले में दो पक्षों के बीच आपसी कहासुनी के बाद वाल्मीकि मोहल्ले पर हुए पथराव के मामले को लेकर सोमवार को भाजपा नेताओं ने जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से मुलाकात की. उन्होंने देशवाली मोहल्ले में अवैध निर्माणों, अवैध पत्थर खनन और अवैध बिजली कनेक्शनों पर कार्रवाई की मांग के साथ ही दिल्ली और चौमूं जैसे बुलडोजर एक्शन की मांग दोहराई.

कलेक्टर से मुलाकात के बाद पूर्व सांसद सुखबीर जौनापुरिया और भाजपा जिलाध्यक्ष ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि कुछ लोग साजिश रचते हैं, इ​सलिए ऐसे लोगों के खिलाफ बड़ा एक्शन हो. हमने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देकर जिला कलेक्टर से कठोर कार्रवाई की मांग की है. टोंक में धुलंडी के दिन संघपुरा क्षेत्र में दो समुदायों के बीच झगड़े के बाद पथराव का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि बीते शुक्रवार को देशवाली मोहल्ले में वाल्मीकि बस्ती पर पथराव की बड़ी घटना पेश आई थी, जिसके बाद एक समाज से जुड़े संगठनों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है.

टोंक में बीजेपी नेताओं का कलेक्टर को ज्ञापन (ETV Bharat Tonk)

पढ़ें: टोंक में दो पक्षो में झगड़े के बाद तनाव, पथराव में कई लोग जख्मी, पुलिस ने संभाला मोर्चा

ड्रोन से कर रहे पत्थरों का सर्वे: इधर, तनावपूर्ण शांति के बीच पुलिस ने रविवार को तनाव वाले क्षेत्र में ड्रोन उड़ाकर क्षेत्र के हालात देखे और उन मकानों को चिह्नित किया, जिनकी छतों पर पत्थर और ईंटें रखी थीं. टोंक डीएसपी ने कहा था कि क्षेत्र में पुलिस गश्त जारी है और जो भी दोषी है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

रमजान में गिरफ्तारी पर रोक की मांग: घटना में पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारियों को लेकर कांग्रेस नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने थाना कोतवाली में जाकर टोंक डीएसपी मृतुंजय मिश्रा से मुलाकात कर रमजान में गिरफ्तारियों पर रोक लगाने और निर्दोष लोगों को नहीं फंसाने की बात कही थी. इसी बीच अब भाजपा नेताओं की टोंक कलेक्टर कल्पना अग्रवाल से मुलाकात और बुलडोजर एक्शन की मांग के बाद टोंक में सियासी पारा गर्म होने के आसार नजर आ रहे हैं.

चार दिन में पथराव की दूसरी घटना: टोंक शहर के पुरानी टोंक थाना क्षेत्र में पिछले चार दिनों में दो अलग-अलग समुदायों के बीच अलग-अलग जगहों पर मारपीट और पथराव की दो घटनाएं हुई हैं, इसको लेकर भाजपा नेताओं ने इसे लैंड जिहाद की साजिश बताया है. पहली घटना में होली के अगले दिन धुलंडी की शाम को संघपुरा क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते दो अलग-अलग समुदायों के दो पक्षों में हुए झगड़े और पथराव के बाद लोग अलग समूहों में एकत्र हो गए थे, जिससे हालात तनावपूर्ण हो गए थे. मौके पर पहुंची पुलिस और आरएसी के जवानों ने भीड़ को हटाया था. शुक्रवार को देशवाली मोहल्ले के पास वाल्मीकि बस्ती पर पथराव के बाद एक समुदाय के संगठनों में भारी रोष देखने को मिल रहा है और दोषियों के साथ ही क्षेत्र में फलते-फूलते माफियाओं पर सख्त एक्शन की मांग उठ रही है.

TAGGED:

STONE PELTING ACCUSED IN TONK
BJP LEADER MEET COLLECTOR
BJP DEMANDS BULLDOZERS ACGTION
टोंक में पथराव की घटना
DEMAND OF BULLDOZERS ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.